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少棒／兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/03 20:33
▲中正國小左投朱育成。（圖／學生棒球運動聯盟提供）
▲中正國小左投朱育成。（圖／學生棒球運動聯盟提供）

國小棒球運動聯賽軟式組今(3)日進行淘汰賽，而在昨日抽籤的結果，雲林褒忠以及高雄中正這兩間被認為有實力奪冠的隊伍、提前碰頭，雙方也的確打出了激烈的對抗，最終中正靠著左投朱育成的4局無失分、並飆出7K好投，以及當家四棒許翔鈞的3分打點，終場就以5:0擊敗對手，闖進到最終16強。

這一場比賽最關鍵的一局發生在1局上，褒忠先發投手廖建壹遇到亂流，加上隊友守備也不幫忙，因此一開始就被對方攻佔滿壘，之後許翔鈞把握住機會，敲出2分打點的二壘安打，替球隊首開紀錄，接著下一棒的陳善宇也跟著開火，同樣敲出2分打點安打，替球隊開賽就取得4:0的領先。

第2局廖建壹還是無法回穩，許翔鈞再度敲安，幫助球隊打回本場第5分；雖然褒忠在換上第2任投手蔡建成後，就沒有讓中正再得分，不過他們自己也無法突破朱育成和林劭威的投球，終場就以5分之差遭淘汰。

許翔鈞此役敲出2支安打、打回3分打點，是球隊今天能得勝的最大功臣。受訪時他說自己前兩場表現不好，因此賽前也一直在練打找感覺，今天打擊策略是抓對方的外角球做攻擊。

有趣的是，許翔鈞今天前兩次打擊、都是在被對手取得兩好球後才敲出安打，對此中正總教練顏盟展認為，這代表他的打擊企圖心沒那麼強，若遇到更強的投手很可能就會被對方的決勝球給解決，因此教練團過去也一直告訴他不要等球。

不過顏教練也坦言，在現階段許翔鈞的確是一名可怕的打者，所以在這種情況下仍能敲安，個人打擊實力確實沒話說。


▲中正國小強打許翔鈞。（圖／黃建霖攝）

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