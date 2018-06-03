聯合國專家：川普上台 美國貧窮問題加劇

（中央社日內瓦2日綜合外電報導）聯合國人權調查人員指出，美國在總統川普執政下，貧窮有擴大和深化的趨勢。川普政府的政策用意似乎要移除數百萬計窮人的安全網，並同時獎勵富人。

路透社報導，聯合國極端貧窮問題特別報告人員艾斯頓（Philip Alston）呼籲美國當局，提供穩固的社會保障，解決根本問題，而不是「懲罰和監禁窮人」。

艾斯頓的報告提出，窮人的福利津貼和健保保障遭到削減之時，川普推行的稅改給超級富豪和大公司帶來「意外之財」，進一步擴大不平等。

他說，自前總統詹森 (Lyndon Johnson）1960年代對貧窮宣戰以來，美國的政策並不注意貧窮議題。