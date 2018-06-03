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中央社

聯合國專家：川普上台 美國貧窮問題加劇

中央社2018/06/03 19:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社日內瓦2日綜合外電報導）聯合國人權調查人員指出，美國在總統川普執政下，貧窮有擴大和深化的趨勢。川普政府的政策用意似乎要移除數百萬計窮人的安全網，並同時獎勵富人。

路透社報導，聯合國極端貧窮問題特別報告人員艾斯頓（Philip Alston）呼籲美國當局，提供穩固的社會保障，解決根本問題，而不是「懲罰和監禁窮人」。

艾斯頓的報告提出，窮人的福利津貼和健保保障遭到削減之時，川普推行的稅改給超級富豪和大公司帶來「意外之財」，進一步擴大不平等。

他說，自前總統詹森 (Lyndon Johnson）1960年代對貧窮宣戰以來，美國的政策並不注意貧窮議題。

艾斯頓說：「過去一年來推行的政策，看似蓄意要刪除最貧窮的人的基本保障，懲罰失業的人，甚至基本健康照護都變成要爭取的特權，而非公民權。」

他又說，近4100萬人或12.7%人口生活貧窮，且有1850萬人極端貧窮，孩童佔了貧窮人口的1/3。美國與其他工業化國家相較，青年貧窮比率最高。

不過，艾斯頓僅引用美國人口調查與統計局到2016年的資料，並未比較川普2017年1月就任之前和之後的貧窮數據。

澳洲籍的艾斯頓是聯合國資深人權專家，現任紐約大學法律系教授，他本月稍晚將到聯合國人權理事會（UNHRC）發表這分報告。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070603

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