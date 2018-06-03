打擊兒童肥胖 英擬禁收銀台前擺糖果

（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）為了打擊兒童肥胖問題，英國政府將研擬禁止超市進行垃圾食品的買一送一促銷活動，也禁止把糖果擺在收銀台前的「罪惡區」刺激消費。

收銀台前的商品陳列學問大，許多超市都會在這裡陳列糖果，讓顧客排隊等候結帳時看到順手購買，又或讓孩童看到吵著要父母購買。但「電訊報」報導，未來這種情況可能將被禁止。

英國的兒童肥胖問題日益嚴重。英國公共衛生局和地方議會合作，追蹤兒童在11歲小學畢業時的體重。調查發現，部分地區的小學畢業生過半數有過重或肥胖問題。而兒童最肥胖的前10大區域，有7處位於倫敦。