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愛喝含糖飲料 國小女童研究含糖度獲獎

中央社2018/06/03 20:04
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄3日電）高雄市國小女童朱妤恒從小愛喝含糖飲料，爸媽認為糖攝取過多影響食慾，她除了自我克制改善，也利用幾個量杯和標準篩選器具與細砂糖，研究含糖度而獲獎，並提醒同學注意。

「2018全國科學探究競賽－這樣教我就懂」決賽今天在高雄市立空中大學登場，從來自各地350隊的作品，選出國小組、國中組、高中職組、教師組與海洋科學組共30組晉級決賽。

獲得國小組優選的朱妤恒就讀高雄市前鎮國小六年級，由父親朱瑞清陪同領獎。父母對於愛女從小就愛喝手搖含糖飲料很困擾，也常指她不愛吃飯是因為糖攝取過多。

朱瑞清表示，小孩子比較難以自我控制，經常阿嬤煮的好吃料理都沒興趣，他與妻子認為這樣下去不行，經過多次溝通後，孩子漸漸接受，並決定要了解手搖飲料裡面的糖分有多少，是否為影響食慾的殺手。住家周遭的手搖飲料都買來測試，也喝了超過百杯。

朱妤恒經由量杯和標準篩選器具與細砂糖，測試推算及分類每杯飲料的含糖度，發現每個手搖杯的糖分都超高，其中有手搖杯放了將近11顆方糖的糖分。

高雄市龍華國小六年級簡湘耘獲得國小組第3名，是因為跳舞要洗自己的舞衣，因此開始研究手洗衣服或是洗衣機洗的衣服比較乾淨，也研究什麼樣的材質適合手洗或洗衣機洗。為了研究還包洗全家的衣服，用心程度令評審折服。

另外，入圍決賽的作品探討主題活潑有趣，包括「尿素讓你意想不到」、「界面活性劑－拉墨水一把的秘密」、「膠帶給你個交代—探討膠帶種類及性能比較」、「塑膠濃湯有多濃」等等，都與生活息息相關。

高雄市教育局長范巽綠頒獎時表示，科學探究競賽的精神就是打破「科學都是生澀難懂」的刻板印象，改變過去「上對下」的教育思維，經由學生本身的學習，透過觀察議題、蒐集資料、理解資料及敘述表達等科學學習步驟，探討生活中的科學議題。

這項科學探究競賽主要為提升民眾對科學的興趣，由科技部與教育部指導，財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、高雄市教育局、國立自然科學博物館等主辦，參賽作品題目自行發揮，但須與生活議題結合，強調生活應用而非發明。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070603

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