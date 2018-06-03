NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈玖壹壹火拚上演　奪獎大喊福氣啦范冰冰GG　被爆「逃稅」官方徹查8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

范冰冰GG了！　被爆涉「逃稅」官方徹查中

娛樂中心╱台北報導2018/06/03 20:25
▲范冰冰工作室目前被大陸國家稅務總局查稅中。（圖／翻攝范冰冰工作室，2018.06.03）
▲范冰冰工作室目前被大陸國家稅務總局查稅中。（圖／翻攝范冰冰工作室，2018.06.03）

央視前主播崔永元，上個月揭爆大陸女星范冰冰簽「陰陽合同」的黑幕，並指其涉嫌逃稅，事件猶如投下「重磅炸彈」，轟動整個娛樂圈，如今更驚動大陸國家稅務總局，已責成范冰冰工作室所在的江蘇無錫地稅務機關，依法展開調查核實，如發現違反稅收法律法規的行為，將嚴格依法處理。

5月28日，崔永元指名道姓指責范冰冰說：「妳不用表演，妳是真的爛！」翌日，崔永元更揭爆范冰冰一個人演一齣戲，卻簽了2份合同，小合同片酬1000萬人民幣，大合同片酬5000萬人民幣，5000萬的片酬不曝光，實收6000萬，這類合同，大陸稱作「陰陽合同」，意思是一份對內，一份對外，目的就是為了逃稅。崔永元當時更指出：「那5000萬為什麼要偷偷摸摸拿？」

不過當天中午，范冰冰工作室也發表聲明，指崔永元的誹謗已經涉及侵犯范冰冰的合法權益，希望崔永元停止傳播，並且就此事委託知名律師事務所取證，將控告崔永元。不過事件卻持續發酵，如今更遭官方介入調查。

根據大陸媒體《法制日報》報導，由於范冰冰工作室設在江蘇無錫，無錫市濱湖區地稅局目前已經介入調查取證，相關情況有待稅務機關官方發布。

據悉，如果稅務機關調查「陰陽合同」客觀存在，且行為人涉嫌逃稅，將責令補繳並繳納滯納金，涉嫌犯罪者更應移送公安機關。有大陸律師指出，若被當局兩次以上處罰後，再被發現逃稅，最高可能監禁7年。2002年大陸女星劉曉慶，就被指逃稅1458.3萬人民幣，最終在秦城監獄度過422天失去自由的日子。

關鍵字范冰冰逃稅崔永元
被誤叫成星爺非首次　周興哲習慣了玖壹壹火拚上演　奪獎大喊福氣啦

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan