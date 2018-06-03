范冰冰GG了！　被爆涉「逃稅」官方徹查中

央視前主播崔永元，上個月揭爆大陸女星范冰冰簽「陰陽合同」的黑幕，並指其涉嫌逃稅，事件猶如投下「重磅炸彈」，轟動整個娛樂圈，如今更驚動大陸國家稅務總局，已責成范冰冰工作室所在的江蘇無錫地稅務機關，依法展開調查核實，如發現違反稅收法律法規的行為，將嚴格依法處理。

5月28日，崔永元指名道姓指責范冰冰說：「妳不用表演，妳是真的爛！」翌日，崔永元更揭爆范冰冰一個人演一齣戲，卻簽了2份合同，小合同片酬1000萬人民幣，大合同片酬5000萬人民幣，5000萬的片酬不曝光，實收6000萬，這類合同，大陸稱作「陰陽合同」，意思是一份對內，一份對外，目的就是為了逃稅。崔永元當時更指出：「那5000萬為什麼要偷偷摸摸拿？」