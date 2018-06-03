台中千人禪修祈佑建立和諧社會　民政局：最好的心靈建設

台中市有宗教團體今天舉辦千人禪修活動，邀請千名信眾一同體驗禪修，場面莊嚴。主辦單位表示，國際局勢動亂，民眾要觀呼吸靜心，藉此提升對自我覺知，培養感恩與慈悲精神，以利社會安定和諧。台中市府民政局長游湧志則肯定該宗教團體深耕地方，20年來致力弘揚佛法，是最好的心靈建設。

台中有宗教團體慶祝20周年，去年起發起感恩福慧增系列活動，積極走入社區，宣揚人性光明面，並運用佛法導正人心，宣導善良風俗，去年12月的健走活動也號召500多位市民參加，使參與者在與家人共行中，促進情誼並得到身心的舒暢，今天則是延續系列活動宗旨，在台中圓滿劇場舉行千人禪修活動。



▲千人禪修活動在台中市圓滿劇場露天舉辦，儘管天氣酷熱，依然有大批信眾參加。（圖／金武鳳攝 , 2018.6.3)

主辦單位指出，快速變化的環境與工作，使生活變得更加忙碌，加上對於電子產品的過度依賴，造成身心過多的壓力與負荷，若無法適當的紓解，可能帶來身體上的病痛。今天的千人禪修會上由50位法師、居士站於舞台，帶領與會民眾動動手腳，身心舒展，並藉由開示培養正確禪修觀念，將禪修習慣應用到日常生活中，促進生命的安定力與創造力。

主辦單位表示，許多人對禪修有錯誤認知，認為禪修就是要打坐或盤腿，甚至認為禪修是某些團體或某些特定對象的活動，因此才希望藉由千人禪修活動，引導信眾透過心靈覺知及身行訓練與體驗，讓信眾認識個人的身心，進而使心靈保持安定，減緩壓力及焦慮，讓生命品質更加美好。



▲台中市民政局長游湧志應邀致詞。（圖／金武鳳攝 , 2018.6.3)

甫上任的游湧志應邀參與今天的禪修活動。游湧志表示，一直以來，宗教團體就是市府最重要的民間夥伴，市府致力於各項市政建設，很多時候，就須要像該團體這樣深耕地方，努力弘法，提供民眾最須要的心靈建設。