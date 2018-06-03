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娛樂

影／謝和弦揪6歲萌娃合唱　超暖舉止曝光

記者徐郁雯／台北報導2018/06/03 21:13
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謝和弦今（3）日擔任統一咖啡廣場「站出來 音樂挑戰賽7」嘉賓，並演唱〈每一個玩音樂的人〉、〈謝謝妳愛我〉、〈愛不需要裝乖〉等膾炙人口的歌曲。他在出場時，跳下舞台嗨唱〈本事〉，還跟現場觀眾大玩Give me five，讓主持人阿達笑說：「真的是最不愛待在舞台上的創作人！」

謝和弦透露，大約從14歲就開始創作，所以看到由統一咖啡廣場所舉辦的「站出來音樂挑戰賽7」，覺得心有戚戚焉，更期待每位創作人都可以「勇敢做自己」。謝和弦隨後演唱〈謝謝妳愛我〉時，邀請一位年僅6歲的小男孩與他合唱，只見小男孩毫不怯場、一字不漏地唱出整首歌，讓人驚艷。


▲謝和弦擔任「站出來 我們咖啡廣場見」音樂挑戰賽表演嘉賓，並與現場參賽者、觀眾熱烈互動。（圖／記者林調遜攝，2018.6.3）


▲謝和弦擔任「站出來 我們咖啡廣場見」音樂挑戰賽表演嘉賓，並與現場參賽者、觀眾熱烈互動。（圖／記者林調遜攝，2018.6.3）

謝和弦邀請小男孩上台演唱，自己則是貼心半蹲在一旁，深怕小男孩會不安，最後更坐在舞台邊邊、與小男孩平視，相當貼心，最後更大力誇讚：「這個以後好好培養，很有機會！」謝和弦也邀請歌唱組冠軍張（革玉）勍合唱〈愛不需要裝乖〉，獲得滿堂喝采，謝和弦演唱完畢，還直接躺在舞台上，對於表演用盡全力。


▲謝和弦擔任「站出來 我們咖啡廣場見」音樂挑戰賽表演嘉賓，並與現場參賽者、觀眾熱烈互動。（圖／記者林調遜攝，2018.6.3）


▲謝和弦擔任「站出來 我們咖啡廣場見」音樂挑戰賽表演嘉賓，並與現場參賽者、觀眾熱烈互動。（圖／記者林調遜攝，2018.6.3）

 

「站出來音樂挑戰賽7」得獎名單如下

歌唱組

冠軍：張（革玉）勍

亞軍：蕭瑤

優勝：龔捷、曾傅仰文

 

國高中組

冠軍：小團

亞軍：光頭戰隊

優勝：四個邊緣人、UNIQUESUBJECT

 

大專組

冠軍：溫達友話豪說

亞軍：竹罐樂團

優勝：蓋米達美樂、奕超

關鍵字謝和弦站出來音樂挑戰賽7統一咖啡廣場
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