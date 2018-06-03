影／謝和弦揪6歲萌娃合唱　超暖舉止曝光

謝和弦今（3）日擔任統一咖啡廣場「站出來 音樂挑戰賽7」嘉賓，並演唱〈每一個玩音樂的人〉、〈謝謝妳愛我〉、〈愛不需要裝乖〉等膾炙人口的歌曲。他在出場時，跳下舞台嗨唱〈本事〉，還跟現場觀眾大玩Give me five，讓主持人阿達笑說：「真的是最不愛待在舞台上的創作人！」

謝和弦透露，大約從14歲就開始創作，所以看到由統一咖啡廣場所舉辦的「站出來音樂挑戰賽7」，覺得心有戚戚焉，更期待每位創作人都可以「勇敢做自己」。謝和弦隨後演唱〈謝謝妳愛我〉時，邀請一位年僅6歲的小男孩與他合唱，只見小男孩毫不怯場、一字不漏地唱出整首歌，讓人驚艷。