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娛樂

hito音樂獎／林志穎首登小巨蛋　3秒換衣超緊張

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/03 20:56
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「小旋風」林志穎出道26年登上小巨蛋，在hito頒獎典禮上，穿上炫麗服裝，表演招牌歌曲〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，搭配舞者賣力唱跳，引爆現場粉絲情緒。林志穎第一次踏上小巨蛋，心情難免緊張，不過他樂在其中，表演得非常過癮。


▲林志穎首次登小巨蛋開唱，期望可以登上大巨蛋開唱。（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.03）

而這次的表演橋段中，從〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，轉場換成〈一步之遙〉「瞬間換衣」驚豔全場，林志穎受訪時表示：「換衣服的時間只有3秒，光換衣服就練50次以上。」另外林志穎的兒子也到場加油，讓他在表演時絲毫不敢鬆懈，而問到之後有計畫在小巨蛋開唱嗎？林志穎覺得小巨蛋是個指標，並把目光看得更遠表示：「我主攻大巨蛋。」


▲莫文蔚帶來經典串燒組曲，全場歌迷聽得如癡如醉。（圖／記者林柏年攝,2018.06.03）

另外出道25年的莫文蔚，最近也將推出新專輯，這次的頒獎典禮上，她穿著一身白色透明長紗禮服，若隱若現透出好身材。而莫文蔚帶來〈陰天〉、〈如果沒有你〉、〈廣島之戀〉、〈忽然之間〉等經典串燒組曲，一開口全場歌迷都沉浸在她的歌聲中。


▲最近忙於新專輯宣傳的莫文蔚，力挺hito頒獎典禮現身表演。（圖／記者林柏年攝,2018.06.03）

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