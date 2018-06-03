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中華職棒／陳俊秀5安還開轟　暴力猿屠獅穩居首位

記者劉祐廷/綜合報導2018/06/03 20:53
▲陳俊秀。（圖／記者葉政勳攝）
▲陳俊秀。（圖／記者葉政勳攝）

獅猿割喉戰今(3)日來到第三戰，重回戰績首位的Lamigo桃猿派出洋投史博威先發，統一獅則派出6連勝的施子謙迎戰，桃猿靠著史博威7局失1分的優質先發，加上陳俊秀單場5支5還開轟、打下4分打點的恐怖表現，終場桃猿以8：2擊敗獅隊，穩坐戰績龍頭。

3局上統一靠著保送和接連安打，打回第1分。3局下桃猿緊咬在後，三壘有人時靠著陳俊秀安打，將比數追平。猿隊4局下再起攻勢，廖健富在一、三壘有人時敲出適時安打送回1分，陳俊秀再補上一支二壘安打，攻下第3分。6局下陳俊秀對上後援的瑞安，敲出個人第8轟，也將比數拉開至5：1。7局下，「菜鳥三冠王」廖健富再敲安，打回2分，奠定勝利基礎。

陳俊秀單場貢獻5支安打，打下4分打點，當選單場MVP，廖健富也演出單場5支3猛打賞、進帳3分打點，光兩人就包辦全隊大部分打點。

即使獅隊8下靠著蘇智傑陽春砲攻下第2分、9下對終結者陳禹勳，在無人出局下攻佔一、二壘，但陳禹勳及時回穩，順利拿下3人出局，讓獅隊無力反撲。

此役史博威主投7局，被敲8安失1分，送出3次保送和6K，雖然前6局都被敲安，卻都能化解危機，只讓獅隊攻下1分，也順利拿下個人本季第二勝。而獅隊先發施子謙4.2局投球被敲10安失3分，中斷開季以來的連勝紀錄。

關鍵字中華職棒陳俊秀廖健富lamigo桃猿統一獅割喉戰
兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠陳俊秀單場5安還開轟　歸功調姿勢

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