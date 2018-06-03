不只滿足味蕾 洛杉磯餐廳掀5官體驗風

在這間餐廳，一切細節都經過精心安排，以刺激味蕾以外的感官經驗。「薄暮」去年開幕後，在南加州一夕成名，並擠上「洛杉磯時報」美食評論家高德（Jonathan Gold）權威的年度餐廳排行榜。

法新社報導，「薄暮」（Vespertine）餐廳採用火山岩製作的陶器盛裝餐點，主廚的圍裙是以日本武士服的織布機編製，服務生則身著修道士般黑色服裝，以細心態度和精準動作服務客人。

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）在蓬勃發展的洛杉磯美食界，新一代餐廳不僅提供味覺饗宴，還結合同樣精心的另4種感官體驗。「薄暮」便是這類全方位體驗餐廳的最佳代表，他們致力於顛覆現代餐廳運作模式。

頂著半邊剃平、半邊烏黑流蘇髮型的「薄暮」主廚卡恩（Jordan Kahn）表示：「客人可說是踏入一個我們創造和合成的世界。我們想讓你以任何想要的方式漫步其中體驗。」

他說，開設「薄暮」的靈感來自他經過西洛杉磯一棟造型奇特的玻璃建築。這棟建築用氧化後的金屬搭建出骨架外露的造型，因此獲得「鬆餅」外號。卡恩向建築師提議在裡頭開家餐廳，讓藝術品成為料理的靈感來源。

在聖塔蒙尼加（Santa Monica）附近，也有一間提供主廚精華套餐（tasting menu）的餐廳「對話」（Dialogue），承諾帶給客人「感官遊戲」的體驗。

而在比佛利山（Beverly Hills），富冒險精神的食客可試試「索慕尼」（Somni），餐廳名稱是加泰隆尼亞語「夢」的意思。

甚至奧地利名主廚帕克（Wolfgang Puck）這類擁有美食帝國的老手，也投入這種噱頭十足的美食界大膽嘗試。

他在西好萊塢市（West Hollywood）定期更換主廚精華套餐的8人吧檯座餐廳「震撼體驗」（The RogueExperience），便號稱要「挑戰預期和未來食物的極限」。

在「薄暮」，一頓餐安排成如同4幕劇。從進入一個半包浩斯（Bauhaus）半日式風格的花園開始，客人先享用香檳。

接著主廚卡恩在一個像室內裝潢雜誌裡的廚房招呼食客，服務人員隨後護送客人登上頂樓的露天餐廳座，享用氣泡開胃酒和15道佳餚。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070603