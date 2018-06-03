蘇貞昌自許體育人 未來要讓全民動起來

（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天持續走訪行程，他自許是體育人，並笑說「我是橄欖球校隊，這頭髮就是撞到掉光」，未來若當選市長將發展體育，讓全民動起來。

蘇貞昌今天參加新北市社會力體育界茶會時表示，台北縣長任內不僅蓋新莊體育館，還向當時體委會爭取經費為新莊棒球場興建外野看台，推動學校特色教育、ABC培養選手計畫等，讓新北市的體育蓬勃發展。

蘇貞昌表示，「我是橄欖球校隊，這頭髮就是撞到掉光」，因為自己始終是個體育人，運動就要讓了解運動的人來做，要讓「正港」愛運動的人來做，才能真正做的好。未來若當市長，不僅要升級原本就已打下的基礎，未來更要讓全民動起來。