NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈館長公開挺侯？鄉民列3大點狠打臉獅跑壘自爆　洪總：「統一太積極」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川普揮大棒有效 陸學者：中國可能讓步更多

中央社2018/06/03 21:15
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張淑伶上海3日電）中美第3輪貿易磋商今天落幕，相關細節尚未對外公布。中國學者時殷弘分析，中國這次可能在自美進口和市場准入等議題上，向美方做出更多、更明確的讓步。

根據新華社，中方今天下午就經貿磋商發表聲明說，雙方「在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認」。

由於美方這次談判前夕突然表示美國將對價值500億美元的中國進口商品加徵關稅，並對中國在美投資施加限制和實施更嚴格的出口管制，這次中方的聲明也強調，「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」

新加坡聯合早報微信公眾號今天報導，中國國務院參事、中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，美國總統川普過去一年多來在北韓和中美經貿等問題上，都向對手採取空前施壓後再適度放鬆的手段，並取得顯著成效。

比如北韓被逼到談判桌上、中國也終於做出承諾，擴大進口和開放市場，回應了歐美國家多年來的訴求。因此，川普在最新一輪中美磋商前再次揮舞貿易大棒，可能也會收到一些成效。

時殷弘分析，中國這次可能在自美進口和市場准入等議題上，向美方做出更多、更明確的讓步。

他說，川普這次看似在中國高技術產業問題上偃旗息鼓，但科技領域才是美國的根本利益所在，他認為川普不久後將再次發難。（編輯：邱國強）1070603

警察志工助力 北市預防犯...香格里拉對話關注台海 美...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan