川普揮大棒有效 陸學者：中國可能讓步更多

（中央社記者張淑伶上海3日電）中美第3輪貿易磋商今天落幕，相關細節尚未對外公布。中國學者時殷弘分析，中國這次可能在自美進口和市場准入等議題上，向美方做出更多、更明確的讓步。

根據新華社，中方今天下午就經貿磋商發表聲明說，雙方「在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認」。

由於美方這次談判前夕突然表示美國將對價值500億美元的中國進口商品加徵關稅，並對中國在美投資施加限制和實施更嚴格的出口管制，這次中方的聲明也強調，「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」