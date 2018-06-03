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娛樂

他害范冰冰被查逃稅、恐陷牢獄之災　只因為這件事

娛樂中心╱台北報導2018/06/03 21:28
▲崔永元（左）因為電影《手機》不爽范冰冰。（圖／翻攝崔永元&范冰冰微博，2018.06.03）
▲崔永元（左）因為電影《手機》不爽范冰冰。（圖／翻攝崔永元&范冰冰微博，2018.06.03）

央視前主播崔永元自5月24日開始不斷發文，揭露大陸娛樂圈黑幕，當中尤其針對范冰冰，大爆她的天價片酬詳情以及「陰陽合同」等，如今更讓江蘇無錫地稅局都介入調查范冰冰工作室，到底二人是有什麼恩怨，讓崔永元如此劍指范冰冰呢？原來都是因為電影《手機2》開拍的關係。

根據報導，崔永元5月30日接受大陸傳媒訪問時直言，他完全是因為電影《手機2》開拍，才讓他憤而決定揭露真相的。原來早在2003年，馮小剛開拍的電影《手機》，片中以崔外遇為藍本，並曝光他和小三的姦情是因為手機而曝光，至於該片女主角正是范冰冰。

由於崔永元認為《手機》內容影射他，已經對他及他的家人造成傷害，不過馮小剛多年來卻從未向他道歉，只解釋說想開個玩笑而已，已經夠讓他怒火中燒，沒想到最近馮小剛又再開拍《手機2》，將對自己和家人造成二度傷害，因此決定針對范冰冰，揭露大陸娛樂圈存在的大小合同亂象，但崔永元也坦承，如果沒有《手機2》就過去了，他根本不會提這件事。

崔永元最後更爆料，自己還有一抽屜類似的大小合同，「不光范冰冰，隨便拿出來牽扯到的全是大腕兒！」不過崔永元也自爆，曾經因此接到「死亡威脅​​​​」，也因此獲得不少網友的支持。

大陸2009年的《刑法》修正案規定：納稅人採取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數額較大並且占應納稅額10%以上，最高可判監3年，若果數額巨大並且佔應納稅額30%以上，最高可判監7年並且罰款。

關鍵字崔永元范冰冰手機馮小剛
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