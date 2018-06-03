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中央社

蘇嘉全預計8日協商臨時會 綠擬推軍改列首案

中央社2018/06/03 22:25
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）立法院臨時會預計在11日展開，民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，立法院長蘇嘉全預計在8日召集朝野協商臨時會事宜，民進黨團則規劃將軍改案列為臨時會的首案。

何欣純今天晚間向中央社記者說，蘇嘉全預計在8日召集朝野協商臨時會事宜，民進黨團則計劃將軍人年改案列為首案，其餘包括空污法、公司法、礦業法、財團法人法等修正草案，也將列入臨時會優先處理的法案。

何欣純說，臨時會的時程，預計在11日上午召開談話會，下午舉行臨時院會，預計召開為期一個月的臨時會。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀則表示，國民黨依然認為臨時會不應該變成常態，民進黨掌握國會多數以來，每個會期都召開臨時會，已經破壞國會秩序，利用臨時會只能處理特定議案的方式，減少在野黨杯葛工具，無助於朝野溝通對話。

李彥秀說，在軍改案的部分，民進黨應該釋放出善意，包含停領退俸的規定，因公傷殘的例外處理等等，也要讓退軍團體有釋憲的機會，才能有協商的空間。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，不會反對臨時會處理這些法案，而時代力量也會提出建議，將婚姻平權法案、醫療法、私立學校法等案，也列入臨時會處理。

根據中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統咨請或立法委員1/4以上請求，得開臨時會。（編輯：趙蔚蘭）1070603

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