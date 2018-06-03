蘇嘉全預計8日協商臨時會 綠擬推軍改列首案

（中央社記者劉冠廷台北3日電）立法院臨時會預計在11日展開，民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，立法院長蘇嘉全預計在8日召集朝野協商臨時會事宜，民進黨團則規劃將軍改案列為臨時會的首案。

何欣純今天晚間向中央社記者說，蘇嘉全預計在8日召集朝野協商臨時會事宜，民進黨團則計劃將軍人年改案列為首案，其餘包括空污法、公司法、礦業法、財團法人法等修正草案，也將列入臨時會優先處理的法案。

何欣純說，臨時會的時程，預計在11日上午召開談話會，下午舉行臨時院會，預計召開為期一個月的臨時會。