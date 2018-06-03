雪梨直飛倫敦超長航線 飛機製造商迎向挑戰

（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲航空公司希望開闢雪梨直飛倫敦的20小時超長航線，為了要達到這個艱難的目標，飛機製造商今天提出對未來超長航程客機的看法，摩拳擦掌準備展開競賽。

全球航空公司領袖聚集雪梨，參加國際航空運輸協會（IATA）年度會議，他們來自不同時區，有時因在海外轉機遺失行李。為免去轉機，澳洲航空公司（Qantas）設定在2022年前，開闢澳洲與倫敦和紐約等全球金融中心之間的直飛航線，以終結傳統的「距離障礙」。

澳洲航空今年開啟自澳洲伯斯（Perth）直飛歐洲倫敦的航班，正考慮下單購買超長航程客機，空中巴士A350型和波音777X型飛機相互競爭。