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中央社

雪梨直飛倫敦超長航線 飛機製造商迎向挑戰

中央社2018/06/03 22:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲航空公司希望開闢雪梨直飛倫敦的20小時超長航線，為了要達到這個艱難的目標，飛機製造商今天提出對未來超長航程客機的看法，摩拳擦掌準備展開競賽。

全球航空公司領袖聚集雪梨，參加國際航空運輸協會（IATA）年度會議，他們來自不同時區，有時因在海外轉機遺失行李。為免去轉機，澳洲航空公司（Qantas）設定在2022年前，開闢澳洲與倫敦和紐約等全球金融中心之間的直飛航線，以終結傳統的「距離障礙」。

澳洲航空今年開啟自澳洲伯斯（Perth）直飛歐洲倫敦的航班，正考慮下單購買超長航程客機，空中巴士A350型和波音777X型飛機相互競爭。

澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）在IATA會議前說：「我想接下來幾個月會進入新階段，嚴格來說，我們將會知道飛機會達到什麼境界。」

他說，如商機看好，預計明年敲定購機決定。

根據航空產業資料，超長航線主要對象是商務旅客，訂價可較轉機一次的競爭敵手高出20%。

空中巴士商務長舒爾茲（Eric Schulz）說：「我不會妄稱我們可輕易售出1500架這種飛機，但我要說，合理假設是整體銷售在50到100架之間。」

空中巴士超長航程A350-900ULR飛機的第一個客戶新加坡航空公司（Singapore Airlines）上週說，將於10月開闢自新加坡到紐約的19個小時航線。新航訂購7架這型客機，可較典型A350-900客機攜載更多燃料。

雪梨直飛倫敦航線條件更高，比起新航超長航線的161名商務和豪華經濟艙座位，澳洲航空要載運更多乘客。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070603

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