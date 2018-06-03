籃球／打球和讀書哪個重要？林書豪走選擇不同的路

為期兩天的「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」在花蓮東華大學美崙校區體育館順利結訓，最後一天的實戰對打，總教練林書豪由於復健期間，仍無法進行五對五全場，所以休息在旁看比賽。他笑說，「看到大家拿出百分之百的努力，讓我好想打球，真的有激勵到我，我新球季一定會好好努力。」而分組對抗的「Knock Out」投籃遊戲，教練團跟學員間較勁，林書豪率先登場，卻意外第一球沒進，被下一位小朋友投進後，成為全場第一個被淘汰，他當場尷尬笑出來。「這真的代表我表現太差，我需要多多練習，明年才能表現更好。」

「2018國泰夢想豪小子」系列活動，花蓮的最後一天從訓練營到座談會，林書豪環扣今年特別要分享的主題，人生不只是籃球。小球迷提問讀書和打球哪個重要，林書豪表示，「我覺得是讀書，像今年，如果我永遠再也不能打籃球，那我能做什麼？如果你讀書很認真，很好，永遠會有很多不同的機會，很多不同的路可以走。」



▲「2018國泰夢想豪小子」系列活動，林書豪親自下場指導。（圖／創異國際行銷提供）

今年訓練營，林書豪及教練團不同以往，不是選出表現最佳的MVP，而是選出將林書豪第一天授課內容最靈活吸收運動的球員，來自新北市文林國小高靖諭、簡加均，新竹市舊社國小黃英睿和桃園龍安國小吳紘寬獲選，林書豪強調他們或許不是營隊球技最突出的小朋友，但絕對是最認真、盡力去執行教練任務、懂得鼓勵隊友、認真溝通的球員；除了這四位，林書豪也特地增加了一個特別獎，頒給高雄四維國小的黃謙，獲得林書豪親筆簽名球；「他願意幫忙撿地上的垃圾、整理球場和用餐環境，工作人員要請他吃點心，他還會說把東西留給需要的人。」林書豪強調，聽到工作人員轉述黃謙這兩天球場外的行為後，深深覺得這位小朋友值得嘉許。11歲的黃謙自認沒有做什麼太特別的事情，「因為看到東西掉在地上沒有人撿，就想說撿起來。然後知道有別的小朋友肚子餓，就想說給他們吃，真的沒有什麼，就想這麼做。」林書豪再次解釋今年訓練營課程調整，目的就是希望，讓小朋友不只球技進步，也能夠成為更好的人，「所以我們特別去強調溝通和領導能力，要有禮節，然後願意開口去和隊友、教練講話，這些都非常重要。」

訓練營結束前，他特別要求小球員為這兩天在二樓看台一塊陪同的家人親友鼓掌，「要好好謝謝你們的家人，因為他們，你們才坐在這。」他也聊起因為家人支持，才能進入哈佛大學、甚至踏上NBA舞台。「他們一直都很支持我，我爸爸、媽媽有很多朋友，會跟他們說讓我去追求夢想，打籃球是浪費錢，最後能夠到NBA、到哈佛，這都是我父母影響我。在校隊時，我知道家裡沒有很多錢，有時會吃很便宜，但我媽媽從她的退休基金提撥些錢，要我不要去想，就去好好吃飯。所以我希望別的父母可以支持他的小孩，像他們這兩天，陪孩子們一起住飯店，一起來花蓮，每天六小時看他們小孩，我覺得這很棒。」



▲「2018國泰夢想豪小子」系列活動。（圖／創異國際行銷提供）

傍晚「國泰夢想豪小子林書豪座談會」現場超過五百人參加，林書豪分享這次返台，以及這兩天的心情，他期許持續努力復健，「為什麼復健選在溫哥華，除了那邊是Steve Nash推薦，另一方面就是要離開所有舒適的地方，我想縱使地點是在最高的山上，我還是會這麼做，因為這就是我的轉捩點，明年會是我最好的一年。」

連續八年返台，林書豪訓練營都沒有間斷，他很感謝國泰支持，「這兩天非常好玩，真的很感謝花蓮，感謝很多人從別的地方來。我真的很感謝國泰給我這個機會，每年都換城市比較辛苦，他們給我很多自由，所以我不知道明年會去哪，當然有時候，也想回台北。然後我一定會每年都會回來，也都會一直辦下去，甚至以後退休，會花更長的時間，辦更多的活動。」