精選》張忠謀談中美貿易爭端：現在只是第一回合

五月四日，美國貿易代表團在北京進行二天的談判，離開北京時，美國代表團沒有發表任何聲明；但到了五月十七日，中國副總理劉鶴率團訪問華盛頓時，卻和川普政府核心成員相談甚歡，雙方就經貿磋商發表聯合聲明，看似雨過天青。不只貿易，過去半年，中美在北韓、南海等議題上，都已經多次過招，令人眼花撩亂。

過去三個月，中美關係的變局，牽動全球政經情勢，發展走向卻難以捉摸。四月十六日，美國商務部宣布，禁止美國公司出售產品給中興通訊；不到一個月，美國總統川普又公開表示，願意重新思考對中興的懲罰措施。

中美貿易衝突峰迴路轉，看似熄火，其實才剛展開。台積電董事長張忠謀在接受《財訊》獨家專訪時表示，未來中美是否會落入舊霸權壓制新強權的陷阱，才是長期影響全球局勢的大事。

日前《財訊》獨家專訪台積電董事長張忠謀，在1970年代美日貿易戰開打時，張忠謀是德州儀器半導體事業部門主管，親身經歷過兩強競爭為全球市場帶來的衝擊；這次他看中美之爭，更從經濟面切入，一路拉高至歷史宏觀的角度，提供不同的觀察面向。

張忠謀指出，中美之間的競爭，將是下一個長期影響全球局勢的大事，中美貿易爭端，只是這場競爭的其中一環，而且，才剛剛開始。以下是專訪內容：

問：中美局勢變化快速，如何看現在的局勢發展？

答：美國代表團在北京的時候，已經不把中美貿易問題稱作貿易戰爭（Trade war），而是稱為貿易爭端（Trade dispute）；比起五月初，現在我對中美貿易的態度比較樂觀了。但這只是我一部分的觀察。

之前美國代表團到北京，根據紐約時報報導的是提出八項要求，我一項一項分析：第一，美國代表團要求中國第一年減少貿易赤字一年一千億美元，兩年當中減少二千億美元。

第二，停止補貼「中國製造2025」計畫，美國認為，中國有十個產業（Sector）被補貼，紐約時報列舉了其中五個產業，包括飛機製造、電動車、機器人、晶片、AI。我想中國不會答應停止補貼，其中晶片我覺得中國滿強硬的，但別的產業可能有談判的空間。

第三，美國可以限制從這些領域的進口（指前述的十個產業）；但這麼做，可能對美國有害，所以這也有談判空間。

第四，停止網路間諜。這個很簡單，中國根本就否認。第五，強化智財權保護；中國可以說「我現在就在保護智財權」。第六，美國限制中國在美國的投資。第七，非關鍵性產業關稅由10%降為3.5%。第八，要中國開放農業和服務業，要求中國跟美國每季開會討論。

看到這些要求，我自己評估了一下，我的結論是，絕大部分的要求，都有談判的空間，這是我為什麼比一個月前還要樂觀一點的原因。

問：先前你擔心中美貿易摩擦會對蘋果供應鏈造成影響，現在還是維持同樣的看法嗎？

答：現在我是比較樂觀，老實說，即使對蘋果供應鏈有影響，我們也不是站在第一線（受衝擊的公司），蘋果才是站在第一線。

我們台積電就是保持中立，不會選邊站。台積電絕對是每天保護我們自己的利益、為我們的股東、為我們的員工著想。

問：中美在5G技術的主導權，是否也是競爭的一部分？

答：5G我覺得是美國有美國的，中國有中國的，我是覺得很可能。

問：目前中美貿易協議會很快談完嗎？

答：還早呢！劉鶴最近去談，只是在談赤字減免，還沒有談到真正的核心問題，像是智財權的保護，所以你說貿易戰談了什麼？還早呢！

問：過去認為，中國打開市場，就能讓中美之間有更多的合作，你認為正確嗎？

答：這個說法，我是覺得有點太天真。以為開放市場就能夠使合作更為增加，是天真的想法。假如我去提拔一個競爭者，我跟他合作，希望把他提拔起來以後，我們合作便會增加，豈不是很天真嗎？（更多精彩內容，請參閱《財訊》556期。）