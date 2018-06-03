hito音樂獎／田馥甄發狠嗆媒體　激吻青峰洩憤

「吳青峰+田馥甄」，一開始兩人演唱S.H.E的〈戀人未滿〉、王菲的〈紅豆〉、梁靜茹的〈分手快樂〉、五月天的〈志明與春嬌〉，經典情歌，讓台下觀眾聽得好陶醉；接著是偶像劇主題曲，《流星花園》的〈情非得已〉、《鬥魚》的〈Lydia〉，最後互唱對方經典歌曲〈小情歌〉、〈小幸運〉，夢幻的的演唱組合，聽得超級過癮。

表演完後，田馥甄、吳青峰在記者室接受訪問，媒體熱情迎接氣氛熱絡，沒想到田馥甄卻突然變臉，對著記者嚴肅說：「管好你的嘴！」讓大家驚慌不已，沒想到她隨即綻開笑容，開心的說：「因為我隨時想要吻你。」讓媒體直呼「很會」、「這個練多久了？」



▲田馥甄、吳青峰合體獻唱，超完美演出，引來許多歡呼。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.03）

吳青峰則表示，田馥甄這個「學姊」教他很多，還給了他「最佳拍攝角度」，這樣就不會出現雙下巴，說著說著，他玩起剛剛的哏，「怎麼辦我快管不住我的嘴了！」田馥甄隨即作勢要吻青峰，讓媒體室再次爆發尖叫聲。而以「新人」之姿，登上小巨蛋的青峰，對於今天的表現，給自己75分，其中缺失的25分，是因為在第二首歌，也就是S.H.E歌曲〈戀人未滿〉沒有發揮好。