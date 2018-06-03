NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈動紫趴第三天　任賢齊重現再出發田馥甄發狠嗆媒體　激吻青峰洩憤8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

hito音樂獎／田馥甄發狠嗆媒體　激吻青峰洩憤

記者蔡文鈴、吳雨婕／ 台北報導2018/06/03 23:13
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

「吳青峰+田馥甄」世紀大合唱，為此次《2018hito頒獎典禮》獨家合體，精挑細選這20年來華語樂壇，具有代表性的歌手，以及團體招牌歌曲，一共演唱27首組曲，將近12分鐘的完美演出，震撼全場。


▲青峰跟田馥甄合唱27首經典組曲，讓台下觀眾聽得過癮。（圖／記者林柏年攝,2018.06.03）

「吳青峰+田馥甄」，一開始兩人演唱S.H.E的〈戀人未滿〉、王菲的〈紅豆〉、梁靜茹的〈分手快樂〉、五月天的〈志明與春嬌〉，經典情歌，讓台下觀眾聽得好陶醉；接著是偶像劇主題曲，《流星花園》的〈情非得已〉、《鬥魚》的〈Lydia〉，最後互唱對方經典歌曲〈小情歌〉、〈小幸運〉，夢幻的的演唱組合，聽得超級過癮。

表演完後，田馥甄、吳青峰在記者室接受訪問，媒體熱情迎接氣氛熱絡，沒想到田馥甄卻突然變臉，對著記者嚴肅說：「管好你的嘴！」讓大家驚慌不已，沒想到她隨即綻開笑容，開心的說：「因為我隨時想要吻你。」讓媒體直呼「很會」、「這個練多久了？」


▲田馥甄、吳青峰合體獻唱，超完美演出，引來許多歡呼。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.03）

吳青峰則表示，田馥甄這個「學姊」教他很多，還給了他「最佳拍攝角度」，這樣就不會出現雙下巴，說著說著，他玩起剛剛的哏，「怎麼辦我快管不住我的嘴了！」田馥甄隨即作勢要吻青峰，讓媒體室再次爆發尖叫聲。而以「新人」之姿，登上小巨蛋的青峰，對於今天的表現，給自己75分，其中缺失的25分，是因為在第二首歌，也就是S.H.E歌曲〈戀人未滿〉沒有發揮好。

 

關鍵字田馥甄吳青峰hito小幸運小情歌戀人未滿情非得已
他害范冰冰被查逃稅、恐陷牢獄之災

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan