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中央社

法國9月首推特別樂透彩 收益搶救古蹟

中央社2018/06/03 23:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）法國將於9月推出國內首見的古蹟樂透彩和刮刮樂，期望收益可達1500萬到2000萬歐元，以修復日漸傾頹的古建築。

費加洛報（Le Figaro）報導，總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日邀請數百名負責古蹟管理的人士到艾里賽宮（Elysee）一聚，宣布推出古蹟樂透彩和刮刮樂。這項搶救古蹟的集資方式，為法國首見。

依照計畫，樂透彩和刮刮樂的收益可達1500萬到2000萬歐元（約新台幣5億2150萬元到6億9500萬元），用於修復國內古蹟。目前有迫切維修需求的古建築多達270件，從中選出18件優先受惠。

馬克宏說：「古蹟是國家大業，是國家政策核心，是讓我們驕傲的國家認同。」

這項特別樂透彩將於今年9月14日的歐洲古蹟日推出，頭獎獎金達1300萬歐元。

另外，1200萬張古蹟刮刮樂也將於9月3日起在全國上市，每張售價15歐元，是法國歷來最貴的刮刮樂，售完為止，頭獎為150萬歐元。

每年的歐洲古蹟日都訂在週末，法國各地古蹟會舉辦各種活動，免費供大眾參觀，包括艾里賽宮、總理府或一些私人擁有的古建築，民眾平時沒有機會進入，但在這天都可一窺堂奧。

根據報導，在歐洲古蹟日期間，樂透彩和刮刮樂可能會在各地古蹟入口販售。

但報導也提到，樂透彩和刮刮樂的收益遠遠不足以嘉惠所有需要維護的古蹟，古蹟基金會（Fondation duPatrimoine）估計，光是這18座需優先整修的古蹟，工程費用就要5400萬歐元。

因此，古蹟樂透彩與刮刮樂的發行目的，除了多少挹注維修資金，更希望引起關注並獲得私人資助，同時喚起大眾對國家文化遺產的珍視。

獲選為需要優先修復的18座古蹟分散在全國和海外科西嘉島（Corse），包括皮耶?羅提之家（Maison dePierre Loti）、布西-哈布坦堡（Chateau de Bussy-Rabutin）、吉耳河（Gier）的羅馬式水道橋、翁德爾古橋（Pont d'Ondres）等，這些古建築的圖案會印在每張刮刮樂上。（編輯：郭中翰）1070603

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