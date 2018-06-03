台灣沒安樂死 傅達仁嘆：花300萬還客死他鄉

（中央社記者龍柏安台北3日電）前體育主播傅達仁日前飛往瑞士，並安排預計在瑞士當地時間6月7日執行安樂死，他今天在臉書PO出影片，強調台灣如果有安樂死，他就不需花300萬入會費，還要客死他鄉。

這次傅達仁在影片中強調，他共選定了8個日子，都被對方以正當理由取消，包括下雪飛機不能起飛，要不就是碰到放長假、比如說耶誕節，幾次求死未果。

就算8次選擇的日子都無法成行，傅達仁強調：「死的日子和天數，掌握在上帝手裡，但是死的方法有人權和選擇權，我可以選擇安樂死，30秒睡著，3分鐘停止心跳。」

傅達仁過去半年多來希望推動台灣安樂死立法，但始終未果，他也感嘆：「台灣如果有這個法，我就不會花300萬入會費，還要客死他鄉，我做了終生覺得很正確的選擇，希望我們國家有這個法律，你不自願可以不要，一定要自願、絕症才可以申請。」（編輯：林治平）1070603