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中央社

台灣沒安樂死 傅達仁嘆：花300萬還客死他鄉

中央社2018/06/03 23:29
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北3日電）前體育主播傅達仁日前飛往瑞士，並安排預計在瑞士當地時間6月7日執行安樂死，他今天在臉書PO出影片，強調台灣如果有安樂死，他就不需花300萬入會費，還要客死他鄉。

傅達仁去年罹患胰臟癌末期，積極推動台灣安樂死立法，多次請願不成，他帶著家人飛往瑞士合法安樂死機構「尊嚴」，並成功入會。

原本傅達仁去年底就要執行安樂死，不過兒子臨時決定結婚，希望藉此幫他「沖喜」，為替兒子張羅婚宴，並參加兒子2月婚禮，傅達仁暫時打消安樂死念頭，直到5月底再度前往瑞士。

這次傅達仁在影片中強調，他共選定了8個日子，都被對方以正當理由取消，包括下雪飛機不能起飛，要不就是碰到放長假、比如說耶誕節，幾次求死未果。

就算8次選擇的日子都無法成行，傅達仁強調：「死的日子和天數，掌握在上帝手裡，但是死的方法有人權和選擇權，我可以選擇安樂死，30秒睡著，3分鐘停止心跳。」

傅達仁過去半年多來希望推動台灣安樂死立法，但始終未果，他也感嘆：「台灣如果有這個法，我就不會花300萬入會費，還要客死他鄉，我做了終生覺得很正確的選擇，希望我們國家有這個法律，你不自願可以不要，一定要自願、絕症才可以申請。」（編輯：林治平）1070603

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