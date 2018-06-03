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娛樂

hito音樂獎／五月天壓軸演出　引萬人大合唱

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/03 23:44
▲五月天才剛結束新加坡演唱會，搭飛機趕回台灣壓軸演出。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）
▲五月天才剛結束新加坡演唱會，搭飛機趕回台灣壓軸演出。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）

「華人第一天團」五月天昨（2）日剛結束新加坡《人生無限公司》無限放大版演唱會，今（3）日一早風塵僕僕搭機返台，力挺年度音樂盛典《2018 hito流行音樂獎頒獎典禮》，帶來最氣勢磅薄的壓軸演出。


▲五月天演唱新歌〈I will carry you〉。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）

全場觀眾看到五月天出現，立刻暴動，五月天演唱〈任意門〉、〈I will carry you〉，與40位電競遊戲職業戰隊與遊戲實況主，齊心協力打造最氣勢磅薄的盛大表演，這也是電競遊戲選手，與藝人的首次共同演出。


▲五月天演唱壓軸歌曲〈任意門〉，引起全場大合唱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）

還有「靈魂歌姬」家家有如天籟的美聲，將〈家家酒〉唱出故事，唱出最動人的靈魂，瞬間引爆全場近萬人大合唱。同樣也是擔任表演嘉賓的蕭秉治（廷廷），睽違二年多重返熟悉的舞台，心情既緊張又興奮，看到台下有歌迷舉著燈牌支持，表演千萬點擊次數金曲〈我還是愛著你〉，勾起歌迷思念之情，並對台下喊話：「謝謝我最愛的歌迷，我是廷廷蕭炳志，我回來了」，接著演唱新歌〈凡人〉，唱出迎接浴火，重生光芒的心路歷程。


▲蕭秉治（廷廷）回歸舞台，看到歌迷舉燈牌支持，超級感動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）
 


▲宇宙人奪下「hito最佳樂團獎」。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）
宇宙人奪下「hito最佳樂團獎」，一連帶來歌曲〈現在就讓我走〉，以及重新編曲與大樂隊表演〈我們的探險計劃〉，讓全場萬名觀眾，和宇宙人一同遨遊音樂的「宇宙探險」。

關鍵字五月天宇宙人家家蕭秉治hito
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