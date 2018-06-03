hito音樂獎／五月天壓軸演出　引萬人大合唱

全場觀眾看到五月天出現，立刻暴動，五月天演唱〈任意門〉、〈I will carry you〉，與40位電競遊戲職業戰隊與遊戲實況主，齊心協力打造最氣勢磅薄的盛大表演，這也是電競遊戲選手，與藝人的首次共同演出。



▲五月天演唱壓軸歌曲〈任意門〉，引起全場大合唱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）

還有「靈魂歌姬」家家有如天籟的美聲，將〈家家酒〉唱出故事，唱出最動人的靈魂，瞬間引爆全場近萬人大合唱。同樣也是擔任表演嘉賓的蕭秉治（廷廷），睽違二年多重返熟悉的舞台，心情既緊張又興奮，看到台下有歌迷舉著燈牌支持，表演千萬點擊次數金曲〈我還是愛著你〉，勾起歌迷思念之情，並對台下喊話：「謝謝我最愛的歌迷，我是廷廷蕭炳志，我回來了」，接著演唱新歌〈凡人〉，唱出迎接浴火，重生光芒的心路歷程。



▲蕭秉治（廷廷）回歸舞台，看到歌迷舉燈牌支持，超級感動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）





▲宇宙人奪下「hito最佳樂團獎」。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.03）

宇宙人奪下「hito最佳樂團獎」，一連帶來歌曲〈現在就讓我走〉，以及重新編曲與大樂隊表演〈我們的探險計劃〉，讓全場萬名觀眾，和宇宙人一同遨遊音樂的「宇宙探險」。