情殺案頻傳 警署通令貫徹5項積極作為

警政署今晚發布新聞稿表示，警政署長陳家欽今天早上就派刑事局局長蔡蒼柏南下屏東，指揮刑事局南打中心就近協助偵破屏東縣警察局潮州分局轄內這起因感情糾紛而引發的殺人案件，並迅速逮捕犯嫌，釐清案情及公布真相，以穩定社會人心。

屏東潮州鎮2日凌晨發生兩起加油站群毆及槍殺案，截至今天下午5時止，共造成1死3傷，其中死者為23歲的海軍陸戰隊何姓士兵，被誤認為糾眾主嫌而被錯殺，引發各界關注。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）屏東潮州群毆案造成1死3傷，加上近來發生數起情殺分屍案，警政署今晚表示，通令各警察機關務必貫徹5項嚴正執法作為，民眾若遇感情糾紛者則建議先躲避求助和聲請保護令。

有鑒於近日各地陸續發生多起家庭、情人與街頭暴力等社會案件，警政署表示，今晚連夜召集重要幹部主管研擬相關強化治安作為，並通令各警察機關以優勢警力、嚴正執法。

同時，要求各警察機關務必貫徹5項作為，包括遇街頭暴力要迅速啟動快打部隊，嚴辦到底；現行犯依法逮捕，在場助勢、叫囂者則全數帶回管束，逃逸者依法追查究辦；清查涉案成員幫派背景、勢力區域、依附的不法行業及堂口首腦，以組織犯罪蒐證偵辦。

此外，各縣市警察局密集實施擴大臨檢勤務，針對青少年聚集治安要點及特定場所加強清查，全面防範；協調大型賣場、百貨業者及公共空間管理業者擴大舉辦座談會，提升自我管理能力和建立通報聯繫機制，強化停車場重要出入口安全，提高見警率，消弭治安死角。

針對情感糾紛案件，警政署呼籲可採取兩項做法，首先若遇危害時先躲避，適時撥打110或113尋求協助、諮詢，並由社工或家防官提供聲請保護令；其次，法院核發保護令後應保持與對方不接觸、不聯繫、不激怒，並尋求親友幫忙，若對方違反保護令，則應保留證據及報案。警方也會全力保護被害人的安全。

警政署表示，檢視全台今年1至5月發生的故意殺人犯罪案件共130件，較去年同期減少39件、降幅23.07%，破獲者有129件，雖然犯罪數據下降代表治安穩定，但仍會持續努力維持民心安定。（編輯：林治平）1070603