「同心29號」演習動員召集令生效　依召集令、徵購徵用

（軍聞社記者陳軍均臺北3日電）「同心29號」演習動員召集令於今日12時生效，受領107年6月4日至6月8日期間「精誠、忠義、大業、仁愛、博愛、忠貞、安法教育召集令及徵購徵用書」之後備軍人、各型車輛、船舶、物資，依召集令及徵購徵用書指定時間向指定地點報到。

國防部表示，受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於6月4日0800時向指定地點報到，精誠動員甲字第240902號、大業動員甲字第230100號、仁愛動員甲字第220200號、博愛動員甲字第251203號、忠貞動員甲字第250500號、安法動員甲字第130100、140100號。