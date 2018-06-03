hito流行音樂獎完整得獎名單　潘瑋柏勇奪4大獎

「2018 hito流行音樂獎」於今（3）日在台北小巨蛋登場，共有35組藝人輪番上陣表演，而張惠妹、潘瑋柏、盧廣仲成為本次音樂獎最大贏家，三人都奪下4項大獎。
正在海外各大城市巡演的潘瑋柏，也在忙碌中特地抽空參與盛事，拿下本屆hito音樂獎「hito年度十大華語歌曲」、「咪咕音樂最佳人氣獎」、「hito唱跳歌手」、「Hito Star全能藝人」，對於成為最大贏家之一，潘瑋柏表示非常開心，「代表作品還是有人聽見。」此外，他加碼透露巡演站還在增加中；至於不克出席的張惠妹透過唱片公司表示：「一張專輯能被專業的DJ肯定，對我來說是很大的鼓勵，這是『偷故事的人』拿到的第一個獎，我非常珍惜Hit FM給我的這份榮譽！」
▲盧廣仲也是最大贏家之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.02）
以下是完整得獎名單：
hito聲猛創作新人：J.Sheon
hito聲猛演繹新人：閻奕格
hito聲猛唱跳女生：安那
hito聲猛唱跳男生：邱勝翊
hito潛力男聲：陳彥允
Hito潛力女聲：吳汶芳金曲
最具號召力歌手：周興哲
hito好聲音：方炯鑌
hito年度K歌：李玖哲〈Will You Remember Me〉
hito最具爆發力歌手：戴愛玲
hito最具舞台風格藝人：玖壹壹
friDay音樂數位大獎：周興哲
hito 電視主題曲：盧廣仲
hito 首播點擊人氣：畢書盡
hito MV點擊人氣：家家
hito 年度大躍進歌手：曾沛慈
咪咕音樂最佳人氣獎：潘瑋柏
hito作詞人：陳珊妮
hito作曲人：徐佳瑩
hito編曲人：小宇（宋念宇）
hito製作人：陳珊妮
hito情歌演繹女歌手：家家
hito情歌演繹男歌手：李玖哲
Hito舞台演繹：A-Lin
Hit Fm最愛歌手：畢書盡
最受歡迎新人：曾之喬
最受歡迎團體：頑童MJ116
最受歡迎樂團：獅子合唱團
最受歡迎女歌手：孫燕姿
最受歡迎男歌手：林俊傑
Hito對唱歌曲：陳珊妮、魏如萱〈不要不要〉
Hito創作歌手：小宇（宋念宇）
hito校園人氣歌手：曾沛慈
Hit Fm DJ最愛單曲：盧廣仲
hito樂團：宇宙人
hito團體：頑童MJ116
hito唱跳歌手：潘瑋柏
Hito男歌手：陳奕迅
Hito女歌手：張惠妹
Hit Fm DJ最愛專輯：徐佳瑩
hito Star全能藝人：潘瑋柏
樂壇成就大獎：羅大佑