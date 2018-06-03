hito流行音樂獎完整得獎名單　潘瑋柏勇奪4大獎

「2018 hito流行音樂獎」於今（3）日在台北小巨蛋登場，共有35組藝人輪番上陣表演，而張惠妹、潘瑋柏、盧廣仲成為本次音樂獎最大贏家，三人都奪下4項大獎。

正在海外各大城市巡演的潘瑋柏，也在忙碌中特地抽空參與盛事，拿下本屆hito音樂獎「hito年度十大華語歌曲」、「咪咕音樂最佳人氣獎」、「hito唱跳歌手」、「Hito Star全能藝人」，對於成為最大贏家之一，潘瑋柏表示非常開心，「代表作品還是有人聽見。」此外，他加碼透露巡演站還在增加中；至於不克出席的張惠妹透過唱片公司表示：「一張專輯能被專業的DJ肯定，對我來說是很大的鼓勵，這是『偷故事的人』拿到的第一個獎，我非常珍惜Hit FM給我的這份榮譽！」