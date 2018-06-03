吃「蘭嶼飛魚」知天下事　黃尚禾佩服跪地

男星黃尚禾日前赴大葉大學宣傳他主演的新片《只有大海知道》，暢談拍片心得。他表示為了拍攝該片，在蘭嶼長住了45天，但頂著美國哥倫比亞大學表演碩士學位的他，一跟片中的達悟族孩子對起戲來，「好像在揮空拳」，演技全無用武之地，也面臨從影以來的最大挑戰。

譬如片中有一場他獎賞孩子、請吃牛肉麵的戲，不料美味牛肉麵才端上桌，孩子們立刻讓碗底朝天一掃而空，完全不管戲根本還沒開始拍，讓他又好氣又好笑。由於全片除了他之外，清一色都是達悟族演員，不僅走位自成一格，演戲更不按章法，全以最真誠自然方式演出，反為他上了最寶貴的一堂表演課，尤其一場祖母（李鳳英 飾）心疼自己一手帶大的孫子，從小沒有父母相伴、成長宛若孤兒的戲，讓他聽得淚灑當場，竟渾然不覺自己其實正在戲裡。