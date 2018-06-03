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娛樂

吃「蘭嶼飛魚」知天下事　黃尚禾佩服跪地

記者翁新涵╱台北報導2018/06/04 07:30
▲黃尚禾首度主演電影《只有大海知道》。（圖／海鵬，2018.06.03）
▲黃尚禾首度主演電影《只有大海知道》。（圖／海鵬，2018.06.03）

男星黃尚禾日前赴大葉大學宣傳他主演的新片《只有大海知道》，暢談拍片心得。他表示為了拍攝該片，在蘭嶼長住了45天，但頂著美國哥倫比亞大學表演碩士學位的他，一跟片中的達悟族孩子對起戲來，「好像在揮空拳」，演技全無用武之地，也面臨從影以來的最大挑戰。

譬如片中有一場他獎賞孩子、請吃牛肉麵的戲，不料美味牛肉麵才端上桌，孩子們立刻讓碗底朝天一掃而空，完全不管戲根本還沒開始拍，讓他又好氣又好笑。由於全片除了他之外，清一色都是達悟族演員，不僅走位自成一格，演戲更不按章法，全以最真誠自然方式演出，反為他上了最寶貴的一堂表演課，尤其一場祖母（李鳳英 飾）心疼自己一手帶大的孫子，從小沒有父母相伴、成長宛若孤兒的戲，讓他聽得淚灑當場，竟渾然不覺自己其實正在戲裡。


▲黃尚禾（右）片中一場力勸學生重拾丁字褲表演的戲，向當年轟動的「丁字褲事件」本尊顏子矞老師致敬。（圖／海鵬，2018.06.03）

黃尚禾也透露，由於全島都知道他特地從台北到蘭嶼拍攝《只有大海知道》，每當他裸著上身、穿著短褲，晨跑經過市場時，賣菜賣魚的阿嬤們都會夾道鼓掌歡迎，讓他既害羞又開心。黃尚禾還對自己的「蘭嶼第一餐」印象深刻，原來居民為了歡迎他，特地為他烹調飛魚大餐，沒想到就在他要下筷時，竟赫然發現飛魚身上印有文字，驚魂甫定問道：「你們飛魚都是用報紙來包喔？」沒想到居民幽默回答：「所以我們都不用看報紙，多吃飛魚就知道天下事了！」讓他佩服得差點跪地。

這部費時6年籌拍的電影《只有大海知道》，不僅將蘭嶼風光盡收眼底，更藉黃尚禾飾演的椰油國小老師視角，道出日益嚴重的隔代教養問題，以及偏鄉教育的困境。

關鍵字黃尚禾只有大海知道丁字褲
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