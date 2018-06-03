雲豹甲車生產　又傳招標爭議

雲豹甲車招標再傳爭議，傳出有過去參與採購爭議廠商得標 280 輛雲豹 8 輪甲車招標案。國防部 3 日晚間回應，雲豹甲車為重大產製專案，將依法、依約落實履約管理工作，確保裝備品質，以達成原計畫效益目標。
媒體報導，國防部 5 月 29 日公告，由信鋐工業、高橋科技 2 家公司共同得標 280 輛雲豹 8 輪甲車招標案。不過，由於信鋐公司過去承攬 M60A3 戰車、CM11 勇虎式戰車的汽缸頭有爭議，曾被軍方列為有爭議廠商，此次卻仍能得標雲豹甲車後續案，遭到外界質疑。
國防部回應表示，經查信鋐工業股份有限公司確曾於 2005 至 2009 年間承作當年聯勤兵整中心 CM11 系列汽缸頭相關認試製案件，查當時肇生爭議之主因係為兵整中心未依規範落實要求承商執行完整之交貨檢驗測試所致，相關履約爭議並均已於 2010 年順利完成改善及解決。
國防部指出，今年4月，信鋐工業股份有限公司與高橋自動化科技股份有限公司共同投標本部動力底盤系統採購案時，並非政府採購公報所列停權廠商。國防部強調，雲豹甲車為重大產製專案，將依法依約持續落實履約管理工作，確保裝備品質，達成原計畫效益目標，有效提升國軍戰力。
陸軍以「最有利標」採購 280 輛 CM32 雲豹甲車，總金額 45.7 億元，這是蔡英文政府上台後首度採購雲豹甲車，格外引人注目。雲豹甲車為國人自行研發輪型車輛，但是從研發到量產風波不斷。2008 年時，當時立委林郁方公布雲豹甲車發生車體嚴重裂痕，迫使國防部緊急停產，之後又傳出小批次量產後發生中鋼公司所生產的抗彈鋼板發生裂痕、發現軸承斷裂情況。
在雲豹甲車量產後，又傳出得標廠商中興電工與軍方人員掛鉤，違反國防部採購契約，以中國大陸製進口的次級零件摻雜交貨，導致雲豹甲車漏油、插銷斷裂等故障頻傳。在國防部向公共工程委會提出中興電工停權處分後，今年1月，公程會公告中興電工停權一年處分。