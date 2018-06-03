雲豹甲車生產　又傳招標爭議

雲豹甲車招標再傳爭議，傳出有過去參與採購爭議廠商得標 280 輛雲豹 8 輪甲車招標案。國防部 3 日晚間回應，雲豹甲車為重大產製專案，將依法、依約落實履約管理工作，確保裝備品質，以達成原計畫效益目標。

媒體報導，國防部 5 月 29 日公告，由信鋐工業、高橋科技 2 家公司共同得標 280 輛雲豹 8 輪甲車招標案。不過，由於信鋐公司過去承攬 M60A3 戰車、CM11 勇虎式戰車的汽缸頭有爭議，曾被軍方列為有爭議廠商，此次卻仍能得標雲豹甲車後續案，遭到外界質疑。

國防部回應表示，經查信鋐工業股份有限公司確曾於 2005 至 2009 年間承作當年聯勤兵整中心 CM11 系列汽缸頭相關認試製案件，查當時肇生爭議之主因係為兵整中心未依規範落實要求承商執行完整之交貨檢驗測試所致，相關履約爭議並均已於 2010 年順利完成改善及解決。