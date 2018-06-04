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即時跑馬燈陳敏鳳》吳敦義真不如朱立倫？職業化喊假的？台灣足球現況檢視8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

名家論壇》陳敏鳳／吳敦義真不如朱立倫？

文／陳敏鳳2018/06/04 08:00
▲國民黨新竹縣長提名陷入膠著，黨主席吳敦義表示仍須持續協調。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨新竹縣長提名陷入膠著，黨主席吳敦義表示仍須持續協調。（圖／NOWnews資料照）

國民黨新竹縣長提名風波越演越烈，周六黨主席吳敦義竟然表示，林為洲過去紀錄看一下就知道，黨不能提一個所有人都不支持的人。國民黨在新竹北縣原先對外公布將進行全民調，連前主席馬英九也公開認知說是全民調，如今變調，黨中央說不出一套理由，反而箭靶射向自家人，這種作法令人不解，猶如霧裡看花，難免有國民黨難脫地方派系的老框架。

新竹縣是國民黨非常有勝算的優勢地區，沒想到近來的風波，已經把一盤勝券在握的棋下得滿盤皆輸，在之前，黨中央公布會以全民調的方式進行提名，這與其他縣市幾乎是一致的模式，外界認為這次初選制度，雖然有基隆首次民調的大錯誤，但至少國民黨已經逐漸擺脫人治色彩，走向制度化的方式，沒想到新竹縣的提名，把前五個月辛苦布的局，完全打破。

黨中央突然改口要從全民調改為徵召，其中又傳科技大老宣明智及現任縣長邱鏡淳等人馬杯葛的傳言，黨中央不僅對此毫無任何合理的解釋，最後，吳敦義一席話更成為新竹縣長提名的致命傷，而這段話透露的政黨民粹化，及國民黨的胸無包容之心的小家子氣，更可能令國民黨形象再往下挫，成為2018年選戰的大敗筆。

吳敦義竟然會用林為洲的過去及所有人都不支持林為洲作為藉口，第一，這顯示國民黨對於林為洲過去為綠營的紀錄耿耿於懷，不管林為洲在立法院黨團如何為國民黨創造形象，注入新氣象，都因為綠的過去，不能為黨所用。如果這一番話是普通的黨員所言，或許還可以理解，但出自一個黨主席之口，顯然其氣小哉。

朱立倫在新北市重用也是綠營重要政務官的侯友宜，黨內多少基本教義派箭射侯友宜，但朱立倫一路承擔，沒有因為任何人的指責而失去支持侯友宜的信心，侯友宜終於挺過那個深藍的有色眼光，成為國民黨力守新北市的強棒，試問人才有分藍綠嗎?如果這局不是侯友宜撐住，恐怕早被民進黨強棒蘇貞昌打垮了，難道吳敦義真的不如朱立倫嗎?

也難怪在民進黨執政不佳情勢下，國民黨不見任何起色，吳的民調也一直無法提升，超越不了朱立倫，這樣下去，即使民進黨再爛，國民黨更爛，要所謂的政權輪替，如幻夢泡影。

其次，林為洲真的沒有人支持嗎?林為洲好歹是現任立委，再如何不濟，也有許多支持者，會到一個人都不支持的地步嗎?連馬英九都會出面為全民調的制度講一句話，一個現任的黨主席竟然把自己黨團席次已經不多的立委，形容成黨內敵人眾多，人緣極差的人選，這種主席把箭射向自家人，可謂難得一見啊。

民進黨在新竹縣提名的是鄭朝方，其父鄭永金也曾是國民黨籍縣長，如果照吳敦義的邏輯，民進黨也不該提名鄭朝方，應該死守政黨界線，即使要輸一萬年，也不要提名曾是國民黨的人選？台灣政治已經越走越像死胡同一般沒有出路，如果政黨領導人也死守舊框架，台灣政治未來勢必如一灘死水，離民眾越來越遠。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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