朱利安尼：川普或許有權赦免自己

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國檢方正就俄羅斯疑似干涉大選展開調查。總統川普的律師朱利安尼今天指出，針對這項調查工作衍生的任何指控，川普「或許」都有赦免自己的權力。但他堅稱川普無意這麼做。

法新社報導，最近加入川普法律團隊的前紐約巿長朱利安尼（Rudy Giuliani）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week），川普「或許真的」有赦免自己的權力。

朱利安尼說：「我認為那樣做的政治後果會很棘手。赦免其他人是一回事，赦免自己又是另一回事。」

但這種想法引發包括曾任川普顧問的新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）等人的高度議論。