NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈對左投打擊熄火　大谷持續先發5棒哪樣漲價最有感？網淚喊：怒戒ＯＯ8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

朱利安尼：川普或許有權赦免自己

中央社2018/06/04 03:56
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國檢方正就俄羅斯疑似干涉大選展開調查。總統川普的律師朱利安尼今天指出，針對這項調查工作衍生的任何指控，川普「或許」都有赦免自己的權力。但他堅稱川普無意這麼做。

法新社報導，最近加入川普法律團隊的前紐約巿長朱利安尼（Rudy Giuliani）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week），川普「或許真的」有赦免自己的權力。

朱利安尼說：「我認為那樣做的政治後果會很棘手。赦免其他人是一回事，赦免自己又是另一回事。」

但這種想法引發包括曾任川普顧問的新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）等人的高度議論。

克里斯蒂告訴ABC：「絕對不可以發生這種事，不可以的原因在於那會製造政治問題。如果總統赦免自己，他會被彈劾。」

聯邦眾議院多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也告訴有線電視新聞網（CNN），任何一位總統都不應該赦免自己。

跟朱利安尼一樣曾任紐約聯邦檢察官的巴拉拉（Preet Bharara）同意上述看法。他告訴CNN，如果總統赦免自己，會「令人震驚」。

巴拉拉說，那幾乎會導致「彈劾自動生效」。

另外，朱利安尼今天雖然表示，川普想要接受特別檢察官穆勒（Robert Mueller）約談，但同時暗示，律師團開始拿接受約詢可能的風險來說服川普。（譯者：何宏儒）1070604

斯洛維尼亞國會大選出口民調...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan