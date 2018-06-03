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本週操盤筆記 (0604-0609)

鉅亨網2018/06/04 06:40
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本週操盤筆記 (0604-0609)：

一. 澳洲、日本、歐元區等地公布 Q1 GDP：

本週澳洲將公布 Q1 GDP 數據，而日本、歐元區等地則將公布 Q1 GDP 終值，其中澳洲與歐元區，估計都將公布「高於」或「持平」於前值的 GDP 增速，但是最令人擔憂的就是日本經濟。

此前日本公布 Q1 實質 GDP 初值出現兩年來首度萎縮，去年 Q4 日本實質 GDP 增速為 1.6%，然而受到資本支出和私人消費低迷的拖累，日本今年 Q1 實質 GDP 增速初值已衰退至 -0.6%，減幅超出市場預期的 -0.2%，市場估計，本周將公布的日本 Q1 實質 GDP 終值，仍將維持衰退的 -0.6% 不變。

二. 中國五月進、出口：

本週中國商務部將公布五月進、出口數據，市場經濟學家估計，目前美中貿易戰應尚未造成實質面的影響，估計中國五月出口以美元計價，進出口年增率則將繼續出現擴張，其中五月份按美元計價出口年增率可望維持雙位數增幅，達到 12.9%。

三. 上海合作組織成員國高峰會召開：

2018 年上海合作組織成員國元首理事會會議將於 6 月 9 日至 10 日在青島舉行，中國國家主席習近平將出席主持會議，這場峰會是中國今年第 2 場重大外交活動，與會國包括俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、伊朗等國。

市場傳言，中國國家主席習近平將和與會國領導人共同發表「青島宣言」，簽署十多件有關貿易、經濟、人文等領域的合作備忘錄。

四. 澳洲央行 6 月利率會議：

本週澳洲央行將召開 6 月份利率會議，市場預期澳洲央行將繼續維持 1.5% 的利率低點不變，但是外資分析師認為，澳洲央行雖然仍將維持利率不變，但澳幣兌美元的貶值態勢，很可能已經過去。

美銀美林 (Merill Lynch) 外匯分析師 Adarsh Sinha 近日在一份研報中指出，估計澳幣貶值的行情已經結束，因經過貿易額加權平均的澳幣指數已落在谷底，澳幣價格不太可能在繼續貶值至 2015 年的前低價位。

美銀美林指出，澳幣匯價未來將出現較強勢的走勢，明年估計澳幣兌美元將回升至 0.85 一線。

本週操盤筆記 (0604-0609)
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