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政治

陸委會：大陸應勇於面對六四　尊重台灣人權

記者陳弘志／台北報導2018/06/04 08:58
▲陸委會發言人邱垂正。（資料照／記者林仕祥攝 )
▲陸委會發言人邱垂正。（資料照／記者林仕祥攝 )

今天是六月四日，陸委員表示，中國大陸學生、勞工在 1989 年 6 月不畏壓迫及生命威脅，勇於追求民主、自由、法治與人權等普世價值，卻遭到中共當局武力鎮壓，事件真相迄今仍被掩蓋、未獲平反，深表遺憾。近年中共擴大改革及反貪腐等政策，另方面卻壓迫人民自由權益，蔡政府呼籲北京當局應早日啟動政改進程、進行民主轉型，制度化保障人民言論、信仰等自由，真正面對六四事件歷史真相。

陸委會指出，雖然大陸整體實力持續提升，但對人權保障不進反退，持續加強意識形態管制，嚴控社群及新聞媒體，限制教學自由及學生表達意見權利，更強行推動宗教「中國化」，壓迫基督教、天主教及破壞疆藏少數民族文化傳承，這項作為已遭國際社會批評，嚴重影響其國際形象。

陸委會舉例，台灣也曾經歷漫長威權統治的戒嚴時期，視言論自由為洪水猛獸，但歷史經驗告訴我們，言論表達自由是促進社會文明的關鍵動力。陸委會提出兩項嚴正呼籲，首先，在大陸走向新的發展階段，北京當局只有進行政治改革，回歸國際社會的普世價值體系，以包容心及勇氣來具體回應大陸人民的訴求、改善內部人權保障、還權於民。

其次，在兩岸互動中，陸方應尊重台灣民眾在國際社會的基本人權，取代一廂情願的對台統戰拉攏與政軍威嚇，才能真正促進兩岸關係在以人為本的基礎上和諧互動，也才能真正拉近兩岸心理距離。此外，政府再次重申從未接受中共對李明哲的不當審判與關押，北京當局應儘速釋放李明哲、讓其平安返台。

關鍵字陸委會六四兩岸李明哲
教室冷氣政見支票　全國跟進？民進黨為台灣獨立？兩岸論述說不清

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