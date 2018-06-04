陸委會：大陸應勇於面對六四　尊重台灣人權

今天是六月四日，陸委員表示，中國大陸學生、勞工在 1989 年 6 月不畏壓迫及生命威脅，勇於追求民主、自由、法治與人權等普世價值，卻遭到中共當局武力鎮壓，事件真相迄今仍被掩蓋、未獲平反，深表遺憾。近年中共擴大改革及反貪腐等政策，另方面卻壓迫人民自由權益，蔡政府呼籲北京當局應早日啟動政改進程、進行民主轉型，制度化保障人民言論、信仰等自由，真正面對六四事件歷史真相。

陸委會指出，雖然大陸整體實力持續提升，但對人權保障不進反退，持續加強意識形態管制，嚴控社群及新聞媒體，限制教學自由及學生表達意見權利，更強行推動宗教「中國化」，壓迫基督教、天主教及破壞疆藏少數民族文化傳承，這項作為已遭國際社會批評，嚴重影響其國際形象。