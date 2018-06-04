地表最長！連飛19小時不中停　新加坡—紐約10月開航

空中巴士 A350-900ULR 超長程客機即將於今（ 2018 ）年底正式投入商業營運，首發客戶新加坡航空計畫使用於新加坡—紐約航線，該航線總長約 9,000 海里（ 16,700 公里），單次飛行時間近 19 小時，有望超過卡達航空的多哈－奧克蘭航線，成為全球距離最長的商業營運航班。

新加坡航空過去也曾營運新加坡—紐約航線，當時使用 A340-500 客機執飛，但於 2013 年因油價過高收攤，現在宣布將於 10 月 11 日重啟營運，改以最新 A350-900ULR 執飛，初期每周 3 班次來回， 10 月 18 日起在另一架 A350-900ULR 加入機隊後擴大為每日 1 班。