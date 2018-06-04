地表最長！連飛19小時不中停　新加坡—紐約10月開航

空中巴士 A350-900ULR 超長程客機即將於今（ 2018 ）年底正式投入商業營運，首發客戶新加坡航空計畫使用於新加坡—紐約航線，該航線總長約 9,000 海里（ 16,700 公里），單次飛行時間近 19 小時，有望超過卡達航空的多哈－奧克蘭航線，成為全球距離最長的商業營運航班。
新加坡航空過去也曾營運新加坡—紐約航線，當時使用 A340-500 客機執飛，但於 2013 年因油價過高收攤，現在宣布將於 10 月 11 日重啟營運，改以最新 A350-900ULR 執飛，初期每周 3 班次來回， 10 月 18 日起在另一架 A350-900ULR 加入機隊後擴大為每日 1 班。
空中巴士 A350-900ULR （ Ultra-Long Range ）超長程型號比 A350-900 擁有更大的「最大起飛重量」和油箱容量，具有更高的天花板、更大的舷窗、特別寬敞的機體與具有舒緩時差的客艙照明設計等特色，提供旅客更加舒適的空中飛行體驗。以碳纖維複合材質打造的機體結構，提供更優化的客艙高度與濕度，藉以改善空氣品質。
新航為 A350-900ULR 首發客戶，目前與空中巴士簽訂 7 架該機型的確認訂單，預計今年底前全數完成交付，客艙將配置兩艙等，包含 67 個商務艙座位與 94 個優選經濟艙座位，未來也將使用 A350-900ULR 執飛新加坡往返洛杉磯的直飛航線。