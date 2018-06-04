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館長表態支持國民黨　怒轟民進黨爛到爆

生活中心／綜合報導2018/06/04 09:42
▲館長批國民黨爛，但民進黨爛到爆。（圖／翻攝自館長直播影片）
▲館長批國民黨爛，但民進黨爛到爆。（圖／翻攝自館長直播影片）

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢近日抨擊時政惹議，與民進黨槓上。他日前在直播中表態支持國民黨新北市長參選人侯友宜，並說他不是 9.2 （指前總統馬英九在某次的民調中，支持度只剩 9.2％ ），同時批評民進黨執政以來無所做為，不會聆聽人民的聲音，希望年底五都都能投國民黨，並直說「民進黨爛到爆。」

館長在直播中表示，他也知道國民黨很爛，所以兩年前他全家都把票投給蔡英文、支持民進黨，但蔡政府沒有作為，他認為應該換人做做看。館長說，民進黨能夠成為執政黨，是因為民眾以為女性總統會有母性照顧台灣人，結果蔡英文沒結婚、沒小孩，且更是大小姐出生，當初競選時發表的政見也都沒有落實。

他接著直問「對現在這個拉薩（垃圾）政府感到不滿不行嗎？」並怒批「民進黨根本不是民主進步黨，第一個民主就打槍了，你們叫倒退黨吧？你們叫獨裁黨吧？你們比共產黨更共產，你們共產黨是這個黨內一定要有錢，台灣人民去死」。而對於有人拿國民黨過去黑歷史來抨擊他，他則表示，他知道國民黨很爛，以前也天天罵馬英九，現在國民黨還是爛，但民進黨超爛、爛到爆。

館長最後拜託各位民眾，請大家支持國民黨，跟他站在同一線，一起教訓蔡政府。至於為何不投民進黨就投國民黨？他則解釋，如果其他政黨能夠推出像台北市長柯文哲一樣的人來，他一定支持。

 

關鍵字館長民進黨國民黨蔡英文柯文哲侯友宜
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