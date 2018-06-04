館長表態支持國民黨　怒轟民進黨爛到爆

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢近日抨擊時政惹議，與民進黨槓上。他日前在直播中表態支持國民黨新北市長參選人侯友宜，並說他不是 9.2 （指前總統馬英九在某次的民調中，支持度只剩 9.2％ ），同時批評民進黨執政以來無所做為，不會聆聽人民的聲音，希望年底五都都能投國民黨，並直說「民進黨爛到爆。」

館長在直播中表示，他也知道國民黨很爛，所以兩年前他全家都把票投給蔡英文、支持民進黨，但蔡政府沒有作為，他認為應該換人做做看。館長說，民進黨能夠成為執政黨，是因為民眾以為女性總統會有母性照顧台灣人，結果蔡英文沒結婚、沒小孩，且更是大小姐出生，當初競選時發表的政見也都沒有落實。