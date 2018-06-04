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台股終於「萬一」早盤漲百點　台積電、大立光強勁紅通通

記者許家禎／台北報導2018/06/04 09:36
▲台北股市6月4日較韓股、陸股與港股強勁，開盤漲53.07點，加權股價指數以11002.15點開出，早盤漲逾百點，最高來到11052點，站上11000點大關。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市6月4日較韓股、陸股與港股強勁，開盤漲53.07點，加權股價指數以11002.15點開出，早盤漲逾百點，最高來到11052點，站上11000點大關。（圖／NOWnews 資料照片）

美國就業報告數字亮眼，激勵美股上周五大漲，也使台北股市今（4）日較韓股、陸股與港股強勁，開盤漲53.07點，加權股價指數以11002.15點開出，早盤漲逾百點，最高來到11052點，站上11000點大關。電子類股強勁漲逾1%，指標三天王台積電、鴻海與大立光，分別漲2%、1.6%與4%以上，聯發科也漲近2%。

美國公布5月就業報告較預期強勁，推升美股上周五（1日）收高。其中，道瓊工業平均指數收高219.37點或0.90%至24635.21點；那斯達克指數收高112.22點或1.51%至7554.33點；S&P 500指數收高29.35點或1.08%至2734.62點；費城半導體指數收高32.31點或2.34%至1411.31點。

台北股市今（4）日開盤，台北股市今天開盤漲53.07點，加權股價指數以11002.15點開出，隨後走勢向上，早盤漲逾百點，最高來到11052點，站上11000點大關。各類股部分，電子漲1%以上、金融來到盤上。其他，半導體漲1.3%、光電股漲1.8%、電器電纜與生醫也漲逾1%。

個股部分，指標股台積電明（5）日將舉行股東會，董事長張忠謀之後將退休，今早盤漲2%，來到228元。鴻海漲1.6%，來到88元。大立光強勁漲4%以上，早盤漲170元，來到約4420元。聯發科也強勢漲近2%，來到325元。另外，宏碁、南亞科、和碩、宸鴻都漲1%以上，而早盤量大走揚的個股還有中環、大成鋼、強茂、晶電、智寶、光磊、中天與美時等，漲幅在2-9%之間。

 

 

關鍵字台股開盤早盤台積電大立光美股
張忠謀談中美貿易：現在是第一回合台積電將失優勢？經長：並不擔心

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