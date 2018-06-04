台股終於「萬一」早盤漲百點　台積電、大立光強勁紅通通

美國就業報告數字亮眼，激勵美股上周五大漲，也使台北股市今（4）日較韓股、陸股與港股強勁，開盤漲53.07點，加權股價指數以11002.15點開出，早盤漲逾百點，最高來到11052點，站上11000點大關。電子類股強勁漲逾1%，指標三天王台積電、鴻海與大立光，分別漲2%、1.6%與4%以上，聯發科也漲近2%。

美國公布5月就業報告較預期強勁，推升美股上周五（1日）收高。其中，道瓊工業平均指數收高219.37點或0.90%至24635.21點；那斯達克指數收高112.22點或1.51%至7554.33點；S&P 500指數收高29.35點或1.08%至2734.62點；費城半導體指數收高32.31點或2.34%至1411.31點。