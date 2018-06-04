廣編／「奇迹暖暖」聯盟第10章登場　限時活動同步開打

▲NPC雪伊同款套裝「古典瓷藝」和NPC海櫻同款套裝「桃心十字」。（圖／公關照片）

最時尚的穿搭養成手遊《奇迹暖暖》今(31日)宣布推出聯盟委託第10章與NPC奧蘭多全新的螢光之靈，並舉辦限時活動「虛空歌手之戰」，邀請搭配師一起欣賞完美之聲的頂尖對決！



▲NPC雪伊同款套裝「古典瓷藝」和NPC海櫻同款套裝「桃心十字」。（圖／公關照片）

暖暖一行人離開了荒原共和國，準備重返莉莉斯王城，卻在路途上再次遭遇追兵的挑戰，搭配師們將協助暖暖一行人從險境中脫困，並迎接昔日好友對暖暖發出的搭配挑戰。

聯盟的搭配師們協力完成委託後，將可兌換NPC雪伊的同款套裝「古典瓷藝」和NPC海櫻的同款套裝「桃心十字」。



▲NPC奧蘭多全新的螢光之靈「遺落的群星」。（圖／公關照片）

織夢人學會的NPC奧蘭多推出了全新的螢光之靈「遺落的群星」。玩家們可透過了解奧蘭多的回憶夢境，深入了解他神秘故事，並解鎖「遺落的群星」配件。

奧蘭多於威爾頓城外擁有一間僻靜的莊園住所，在一個寧靜的午後，槍械收藏室裡的一把玩具槍被灰影悄悄取走。為了追查灰影下落，奧蘭多來到了某間俱樂部且再次與灰影正面交鋒。他誓言要查明事情的真相，守護曾經共同許下的那個約定。

來自太空的「超音頻率」希彌斯突襲廢墟，由人類研發的合成歌手「星雲迴響」凱爾莎正奮力對抗。自6月1日起至7日，搭配師們將能前往虛擬觀戰席，聆聽最完美的聲音對決。

通關活動專屬地圖，將可獲得「次元魔方」，累積一定數量後將能兌換限定套裝「超音頻率」和「星雲迴響」。若搭配師參與幻樂時空故事，將可享受其中一套套裝半價兌換的獎勵。



▲限時活動套裝「史丟丟歷險記」。（圖／公關照片）

《奇迹暖暖》歡慶改版，限時舉辦登錄送活動。即日起至9日止，搭配師每日登錄遊戲後將可領取「史丟丟歷險記」套裝部件，若登錄滿6天即可獲得完整套裝！



▲端午節限定套裝「洛水蘭艾」。（圖／公關照片）

端午節即將到來，《奇迹暖暖》預告將於6月中旬推出端午節慶活動。搭配師若於活動時間內達成指定條件，將可兌換充滿中式風格的端午限定套裝，請搭配師們敬請期待。