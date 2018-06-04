廣編／無限之戰於「MARVEL未來之戰」中持續延燒

最新的更新為粉絲們最愛的超級英雄與超級反派迎來了以漫威影業的《復仇者聯盟：無限之戰》為靈感的新制服：星爵、火箭浣熊、黑曜獵手、烏木邪心、浩克破壞者、戰爭機器、緋紅女巫和奇異博士。黑曜獵手和掠鴉凶刃也同步被新增至全新優化的世界頭目終極模式之中，為玩家提供全新的挑戰。

緊接在漫威影業的《復仇者聯盟：無限之戰》電影上映之後，全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation) 今 (31日) 宣布，旗下超人氣的手遊《MARVEL未來之戰》推出最新更新，加入了以漫威影業的《復仇者聯盟：無限之戰》為主題的額外內容，讓這款熱門手遊超過7千萬名的玩家盡情享受。

特定角色的更新也同步推出，鋼鐵人和蜘蛛人現可升階至T-3並可獲得新的終極技能；而如星爵、火箭浣熊、黑曜獵手、烏木邪心、浩克破壞者、戰爭機器和緋紅女巫等角色，現在可充分發揮他們在遊戲內的角色潛力。神盾局研究室也增加強化功能、優化後擁有全新的進階神話級任務的次元傳送機，以及擁有「次元代幣」貨幣和其他的新物品的商店。

網石公司CGO李承元表示：「漫威影業的《復仇者聯盟：無限之戰》在票房中前所未有的成功讓我們相當喜悅。我們很自豪能繼續在《MARVEL未來之戰》中增加以這部傑出電影為靈感的特殊內容。」

《MARVEL未來之戰》於近期慶祝3週年慶，為全球超過7千萬名玩家舉辦了特殊的遊戲內活動。《MARVEL未來之戰》在全球均可經由App Store與Google Play下載。