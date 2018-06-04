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政治

海峽論壇致詞要審稿　「黨政人士」抹紅？

記者戴祺修／台北報導2018/06/04 09:52
▲外傳國民黨副主席郝龍斌參加海峽論壇，致詞稿需要先經過審稿，郝辦主任游淑慧澄清，郝龍斌從雙城論壇開始，講稿從未事先提供陸方 。（資料照片／記者戴祺修攝）
▲外傳國民黨副主席郝龍斌參加海峽論壇，致詞稿需要先經過審稿，郝辦主任游淑慧澄清，郝龍斌從雙城論壇開始，講稿從未事先提供陸方 。（資料照片／記者戴祺修攝）

國民黨副主席郝龍斌率團參加海峽論壇，但卻被質疑致詞稿需要先給對岸審稿全程須照稿演出，淪為統戰工具。郝龍斌辦公室主任游淑慧今(5)日批評，別想再抹紅戴帽，擔心國民黨的話，有種民進黨自己去！

媒體報導綠營黨政人士質疑，海峽論壇的相關主題、議題、標語、儀式與流程等，都是中國大陸主導，台灣參與的團體與政黨連沒有置喙餘地，甚至連台灣地方首長、政界人物在大會的致詞稿，國台辦都要先過目審核。

游淑慧在臉書批評，「是那位黨政人士，敢具名嗎？不敢具名的人，講的話跟垃圾一樣！別想再抹紅戴帽，擔心國民黨的話，有種民進黨自己去！」

游淑慧強調，(郝龍斌)從雙城論壇開始，講稿從未事先提供陸方，這次也不例外，這是對等尊嚴問題，直到此刻，講稿還存在電腦做最後修改，請問那一位不敢露臉、具名的黨政人士，那隻眼睛看到郝龍斌講稿送審？送給誰審？這位不敢具名的人，說的話跟垃圾一樣，沒有價值。

對於民進黨立委羅致政批評，國民黨對內凶言惡語，對中國卻是磕頭哈腰，整個黨裡各有盤算，就是沒把台灣利益算進去。游淑慧也酸說，「To羅致政大委員，改改您的話吧！」是民進黨對內凶言惡語，對美國、日本卻是磕頭哈腰，整個黨裡各有盤算，「就是沒把台灣利益算進去」。

最後，游淑慧呼籲，總統蔡英文要國內團結，那您可以先支持國民黨，扮演兩岸人民所剩不多的橋梁嗎？

關鍵字郝龍斌游淑慧羅致政海峽論壇黨政人士
民進黨為台灣獨立？兩岸論述說不清棄保民調分析　柯文哲白色力量苦戰

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