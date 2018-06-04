海峽論壇致詞要審稿　「黨政人士」抹紅？

國民黨副主席郝龍斌率團參加海峽論壇，但卻被質疑致詞稿需要先給對岸審稿全程須照稿演出，淪為統戰工具。郝龍斌辦公室主任游淑慧今(5)日批評，別想再抹紅戴帽，擔心國民黨的話，有種民進黨自己去！

媒體報導綠營黨政人士質疑，海峽論壇的相關主題、議題、標語、儀式與流程等，都是中國大陸主導，台灣參與的團體與政黨連沒有置喙餘地，甚至連台灣地方首長、政界人物在大會的致詞稿，國台辦都要先過目審核。

游淑慧在臉書批評，「是那位黨政人士，敢具名嗎？不敢具名的人，講的話跟垃圾一樣！別想再抹紅戴帽，擔心國民黨的話，有種民進黨自己去！」