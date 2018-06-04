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廣編／「騎士編年史」宣告6月14日將於全球正式上市

本報訊2018/06/04 09:54
▲「騎士編年史」宣告6月14日將於全球正式上市。（圖／公關照片）
▲「騎士編年史」宣告6月14日將於全球正式上市。（圖／公關照片）

全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation)今(31日)宣布，開發於行動裝置且即將登場的回合制RPG新作《騎士編年史》，將於今年6月14日於App Store和Google Play雙平台正式上市。

《騎士編年史》目前正在招募玩家參與事前預約活動，且已吸引了超過50萬名玩家參與事前預約。事前預約活動持續進行中，參與事前預約的玩家在《騎士編年史》上市後，將能獲得遊戲內獎勵，如白色騎士團成員SSR★6麗貝卡、100萬金幣和200水晶。

《騎士編年史》的故事將由身歷其境的3D高畫質和模組支援，而角色配音則由知名聲優傾力獻聲，展現了如同主機遊戲和PC版RPG的高品質和遊戲體驗。每位英雄特有的被動技能和每個關卡的特殊規則，讓玩家必須採用深度的戰略，並為那些期待在手遊上體驗成熟的RPG作品的玩家們提供了系統性的玩法。

《騎士編年史》提供了回合制元素，以及以日本動畫為靈感的出色戰鬥場景和引人入勝的故事，且擁有如主機遊戲般的高品質。這款遊戲擁有超過100名英雄，玩家們將追尋泰奧與夥伴們的冒險故事，因為他們發現了一段隱藏的過去且努力避免行星「加涅爾」毀滅。

《騎士編年史》今年6月14日將於140個國家上市。欲了解《騎士編年史》更多資訊，包含了全新的預告影片和角色介紹，請至事前預約網站。

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