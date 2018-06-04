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即時跑馬燈她信妙禪逃詐騙　網笑：同行搶生意台積電將失優勢？經長：並不擔心8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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妙禪神蹟？她「對到法眼」保住15萬　網笑：同行搶生意

生活中心／綜合報導2018/06/04 10:15
▲一名女信徒指出，日前險被假冒好友的詐騙集團騙走 15 萬元，全是因為對到妙禪的「法眼」驚醒，才識破騙局、免於一難。（圖／翻攝自佛教如來宗網站）
▲一名女信徒指出，日前險被假冒好友的詐騙集團騙走 15 萬元，全是因為對到妙禪的「法眼」驚醒，才識破騙局、免於一難。（圖／翻攝自佛教如來宗網站）

佛教如來宗「妙禪」師父爭議不斷卻仍擁有廣大信徒，信眾也時常分享神蹟見證，高喊「感恩師父，讚嘆師父！」一名女信徒指出，日前險被假冒好友的詐騙集團騙走 15 萬元，全是因為對到妙禪的「法眼」驚醒，才識破騙局、免於一難，此後每天到公司第一件事情就是向師父請安，直呼「真的很感恩」。

台北一名廖姓女子在「佛教如來宗」的網站上分享了自己的神蹟見證，從事證券業務的她，因照顧罹患腦瘤的父親、面臨龐大工作壓力，加上冰冷的家庭關係，讓她心中的痛苦簡直難以言喻，因緣際會之下由師姐介紹「入門」，起初只是想要沈澱心靈，卻慢慢從中得到不少「神蹟」見證，展開這段禪行之路。

廖女表示，信奉妙禪後不僅父親的病情好轉，家庭、工作順遂圓滿，更玄的是，妙禪讓她逃過了詐騙集團的詐財事件。她提到某日接到自稱是好友的來電，「說她手機換了，以後就用新號碼和我連絡。因為聲音、暱稱都相同，我也不疑有他」，豈料隔天就接獲詐騙集團來電，電話中的「好友」稱急需調款 15 萬元，隔天就會還款，正當她要拿取款條時，與辦公桌上的「師父法眼」相望，念頭一轉，詢問好友身分證字號，對方立刻惱羞成怒，她察覺事態有異，識破是詐騙集團手法，才免於被詐財。

女信徒懷著感恩的心直嚷「真的好感恩師父！讓我免於受騙損失，每天到公司第一件事就是向師父請安」，文章隨即被轉載至批踢踢（ PTT ）「 MindOcean 」看板引發熱議，網友們卻紛紛反諷「看到標題笑死，誰才是真正的詐騙集團」、「結果讓 seafood 詐騙你千萬元，肥水不落外人田」、「怎麼可以被其他人騙走，妙禪表示要也是給我騙」、「結果當事者捐了 30 萬給師父…」


▲廖姓女子在「佛教如來宗」的網站上分享了自己的神蹟見證遭網友消遣。（圖／翻攝自佛教如來宗網站）

關鍵字佛教如來宗妙禪紫衣師父神蹟見證詐騙
性侵犯狂噴14秒被活逮　網友笑翻

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