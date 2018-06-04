MLB／紅雀王牌無安打破功　Wacha：下次再來

聖路易紅雀王牌投手Michael Wacha，今(4)日生涯第二度以無安打之姿投到第9局，可惜2人出局之後被匹茲堡海盜代打Colin Moran敲出一壘安，一棒粉碎Wacha的無安打比賽，此役他使用速球、曲球和變速球的搭配來掌控全場，送出8K、2保送，終場紅雀以5:0擊敗海盜。
賽後難掩失望表示：「還是有些許失望，因為我想要達成它。我已追求這個目標2次了，但就是沒結果，下次再努力吧。本來想投下墜的變速球讓打者揮空，可是它卻留在紅中，使得對手有機會把握。」2013年當時還是菜鳥的Wacha，對決華盛頓國民隊，也是只差一個出局數，被Ryan Zimmerman擊出內野安打，宣告無安打破功。
Wacha讓前13名打者無功而返，2局時Josh Bell擊出一發靠近全壘打牆的深遠飛球被接殺，這也是9局之前海盜最接近安打的一顆球。痛失無安打，紅雀捕手Francisco Pena顯然比投手更失望，他說：「必須老實說，我在6局時腦子就想著無安打，我知道Wacha可以辦到，因為他今天的球是如此犀利。」
上一次紅雀隊的無安打比賽，是在2001年，由還是菜鳥的Bud Smith在教士隊主場投出；上一次在紅雀主場的無安打比賽，則得追溯到1983年Bob Forsch對蒙特婁博覽會隊投出。