MLB／紅雀王牌無安打破功　Wacha：下次再來

聖路易紅雀王牌投手Michael Wacha，今(4)日生涯第二度以無安打之姿投到第9局，可惜2人出局之後被匹茲堡海盜代打Colin Moran敲出一壘安，一棒粉碎Wacha的無安打比賽，此役他使用速球、曲球和變速球的搭配來掌控全場，送出8K、2保送，終場紅雀以5:0擊敗海盜。

賽後難掩失望表示：「還是有些許失望，因為我想要達成它。我已追求這個目標2次了，但就是沒結果，下次再努力吧。本來想投下墜的變速球讓打者揮空，可是它卻留在紅中，使得對手有機會把握。」2013年當時還是菜鳥的Wacha，對決華盛頓國民隊，也是只差一個出局數，被Ryan Zimmerman擊出內野安打，宣告無安打破功。