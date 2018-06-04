核四燃料棒運回美國要花80億　台電駁斥：明顯誤導

核四廠不重啟，外傳燃料棒將在7月分批運回美國，積極尋找買主，運送費運需要80億元，讓擁核人士質疑：「買來的燃料棒沒拆封又退回去，根本是賠本生意。」也有民間團體呼籲台電不要將核四燃料運出台灣，環團也痛批，核四本來就已經是個花了3千億元的爛攤子，應該要認賠殺出才是最妥適作法。

核四爭議再起！近日外傳發現核四燃料棒若是按照既定行程，將會在7月分批運回美國，運送費運需要80億元，遭到質疑是「賠本生意」。對此，台電駁斥，決標金額約6.9億元，外界把建廠時燃料採購成本誤指要花費80億元外運，明顯誤導。

對於外界各項傳聞，台電表示，龍門電廠（核四廠）燃料棒運出是依立法院今年1月30日三讀通過、需在2020年底前全數移出核四廠燃料的決議辦理。台電強調，核四燃料外運實現對人民「不啟封、不運轉」的承諾，除了象徵正式走入非核家園之外，外運後可年省超過1億管理費，後續轉售更可創造更大資產價值。

台電指出，核四廠核燃料預計7月起陸續運往美國，將該批燃料束拆成燃料棒，積極找尋轉售機會，若未尋得買主，則會將燃料棒進一步拆解，回收鈾料並視市場行情伺機出售，越早處理就有越多時間找到國外買家，且鈾料有其價值，預估未來價格將攀升，台電可待適當時機出售，創造資產最大價值。

對於外傳80億元費用，台電駁斥，是嚴重誤導。台電表示，核四自2014年4月宣布封存至今，橫跨兩任政府，後續轉售加上原廠區轉型綜合電力園區更可創造更大價值。