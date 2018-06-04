毒蟲上網自學改槍　落網辯稱「好玩」

警方表示，4月中旬接獲線報，稱陳男在大園區的租屋處裡有吸食毒品及從事不法行為的跡象，且有時還會拿著槍枝在屋外的庭院四處走動，行徑引人注意。

桃園市大園區一名23歲的陳姓男子涉嫌利用租屋處當掩護，作為改槍工廠，大園警方獲報後昨(3)日下午前往查緝，當場查獲改造槍枝及毒品等證物，陳男落網後辯稱只是單純好玩才會上網學改槍，沒有要販賣，警詢後依槍砲、毒品等罪嫌移送偵辦。

大園警分局獲報後，經過1個多月的調查，掌握陳男犯罪事證，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，昨日下午持搜索票前往其租屋處搜索，當場在屋內查獲安非他命1小包、吸食器3組、電子磅秤3台、藍波刀1把及空氣長槍1把，並在屋外庭院的塑膠桶裡搜出改造子彈、火藥、土製爆裂物、改槍工具及3把已拆解的改造槍支，現場宛如一間小型兵工廠。



▲陳嫌屋中搜出的槍械以及改槍工具，現場宛如一間兵工廠。（圖／大園分局提供 , 2018.06.04）

陳男於警詢時供稱，槍支及火藥都是在網路上買的，只是單純因為好玩才會上網找影片學習改槍，沒有販賣的意圖，打算將槍支拆解後就拿去丟，才會放到塑膠桶裡。但陳男的供詞避重就輕，警方於詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將他移送桃園地檢署偵辦。



▲陳嫌有豐富的機械常識和技能，卻將這項能力錯用在改槍上，悔不當初。（圖／大園分局提供 , 2018.06.04）

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