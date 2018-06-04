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預借現金不成　被害人遭利器劃傷

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/04 11:39
▲被害人疑似遭人拿利器劃傷。（圖／高市警局提供 , 2018.06.04）
▲被害人疑似遭人拿利器劃傷。（圖／高市警局提供 , 2018.06.04）

高雄市凌晨發生了一起飯店出租人砍殺承租飯店的股東案件，警方到場發現被害人疑似遭人拿利器劃傷，消防局救護人員將傷者包紮止血後送醫救治，無生命危險，行兇者逃離現場，不久前已被警方在台南逮捕。


▲飯店內地下室餐廳門口遭人以鐵鍊上鎖。（圖／高市警局提供 , 2018.06.04）

高市警局三民二分局覺民派出所，於4日凌晨05時25分許接獲報案指出九如一路上一間飯店地下室1樓內有人受傷，警方火速趕到到場後發現一名林姓被害人雙手受傷，疑似遭人拿利器劃傷，傷者由119救護人員包紮止血後送醫，經初步治療後無生命危險，後續警方調查，原來是一起借貸糾紛案，經被害人指認確定後，鎖定一名郭姓嫌疑人身分。


▲警方獲報後立即趕往現場。（圖／NOWnews）

經警方調查，身為飯店股東的被害人，表示就在報案前10分鐘，他與龔姓飯店負責人及另一名黃姓員工發現飯店內地下室餐廳門口遭人以鐵鍊上鎖，打開門後，發現郭姓犯嫌躲在餐廳內，並持菜刀往龔姓負責人前進，他見狀趕緊向前阻擋，拉扯中造成雙手受傷，隨後郭姓犯嫌便由另一出口逃離現場，警方趕到現場時郭嫌已逃離，救護人員先將林姓被害人被送往高醫治療，目前無生命危險，住院觀察中，警方後續調查，龔姓負責人表示郭姓犯嫌為飯店出租人，疑似經濟上有周轉問題，常常藉故要向他們先預借現金，來折抵次月房租，他們不堪其擾，表示一切要照簽訂合約進行，郭嫌遂心生不滿，多次揚言要對飯店不利，他們於6月初已有至三民二分局提告恐嚇，另本案被害人表示要提出傷害告訴，郭嫌在逃逸後，稍早已被警方在台南逮補，目前正帶回釐清案情。


▲警方逮補郭姓犯嫌。（圖／高市警局提供 , 2018.06.04）

關鍵字借貸傷害恐嚇
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