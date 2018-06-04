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NBA／柯瑞9顆三分球狂飆破紀錄　勇士總冠軍賽2連勝

記者吳政紘／綜合報導2018/06/04 10:37
▲Stephen Curry （圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry （圖／美聯社／達志影像）

NBA總冠軍賽第二場，勇士與騎士大戰第四度對決，勇士隊靠著Stephen Curry全場9顆三分球破紀錄，加上下半場連續外線狂飆帶領下，狂拿33分全場最高，終場以122:103擊敗騎士，在系列賽取得2:0領先。

一開賽勇士隊就拉開差距，JaVale McGee首次先發就以灌籃拉開序幕，勇士一度領先8分之多，不過騎士隊George Hill三分外線苦追，兩隊比分追近，但Klay Thompson帶傷上陣，遠投近切發揮，首節打完勇士以32:28領先。

次節就看Kevin Durant表演，他連拿5分，再度拉開比分，Shaun Livingston 中距離與切入都獲得回應，勇士隊持續拉開比分，上半場結束勇士以59:46領先。

下半場LeBron James一開賽就飆進三分球，讓他生涯總冠軍賽得分超越賈霸，成為史上第二，騎士隊第三節以三分外線追分，Kevin Love 連續2記外線，加上LeBron James也不斷切入製造機會，可惜勇士隊人人都能投，就連大前鋒David West都能命中，第三節打完，騎士隊以80:90落後。

關鍵第四節勇士隊都看Stephen Curry表演，他單節4顆三分球，還在終場前5分44秒秀出四分打絕技，勇士拉開18分領先奠定勝基，也讓騎士隊吞下系列賽2連敗。

Stephen Curry單場9顆三分球為總冠軍賽新高，他拿下33分，Klay Thompson20分，Kevin Durant26分。

 

JR Smith拿下5分，LeBron James29分，13助攻、9籃板，再度準大三元表現落敗。

 

 

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詹皇總冠軍賽得分超越賈霸史上第二超越雷槍　柯瑞飆三分寫下傳奇紀錄

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