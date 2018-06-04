NBA／柯瑞9顆三分球狂飆破紀錄　勇士總冠軍賽2連勝

NBA總冠軍賽第二場，勇士與騎士大戰第四度對決，勇士隊靠著Stephen Curry全場9顆三分球破紀錄，加上下半場連續外線狂飆帶領下，狂拿33分全場最高，終場以122:103擊敗騎士，在系列賽取得2:0領先。

一開賽勇士隊就拉開差距，JaVale McGee首次先發就以灌籃拉開序幕，勇士一度領先8分之多，不過騎士隊George Hill三分外線苦追，兩隊比分追近，但Klay Thompson帶傷上陣，遠投近切發揮，首節打完勇士以32:28領先。

次節就看Kevin Durant表演，他連拿5分，再度拉開比分，Shaun Livingston 中距離與切入都獲得回應，勇士隊持續拉開比分，上半場結束勇士以59:46領先。