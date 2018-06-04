鴻海工業富聯FII摩拳擦掌　6/8上交所掛牌上市

有陸媒報導，工業富聯董事長陳永正2日出席DeepTech深科技半導體産業大勢論壇時，在演講中透露工業富聯將在6月8日於上海證券交易所上市。陳永正指出，富士康集團在過去17年獲得將近60倍的成長，原因就是抓住並積累了關鍵核心技術，而工業富聯正是集團抓住下一個關鍵技術節點的重要成員。

工業富聯（FII）於今年2月1日申請A股上市，3月8日大陸證監會通過工業富聯股票IPO，相較一般陸企申請上市通常得要1年以上，甚至達3年的時間，工業富聯只花了36天就審查通過，當時陸媒紛紛以「光速」、「保送」等字眼來形容，也創下陸股有史以來上市速度最快紀錄。