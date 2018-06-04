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財經

鴻海工業富聯FII摩拳擦掌　6/8上交所掛牌上市

財經中心／綜合報導2018/06/04 10:51
▲有陸媒報導，工業富聯董事長陳永正日前透露公司將在6月8日於上海證券交易所上市。（圖／NOWnews 資料照片）
▲有陸媒報導，工業富聯董事長陳永正日前透露公司將在6月8日於上海證券交易所上市。（圖／NOWnews 資料照片）

有陸媒報導，工業富聯董事長陳永正2日出席DeepTech深科技半導體産業大勢論壇時，在演講中透露工業富聯將在6月8日於上海證券交易所上市。陳永正指出，富士康集團在過去17年獲得將近60倍的成長，原因就是抓住並積累了關鍵核心技術，而工業富聯正是集團抓住下一個關鍵技術節點的重要成員。

工業富聯（FII）於今年2月1日申請A股上市，3月8日大陸證監會通過工業富聯股票IPO，相較一般陸企申請上市通常得要1年以上，甚至達3年的時間，工業富聯只花了36天就審查通過，當時陸媒紛紛以「光速」、「保送」等字眼來形容，也創下陸股有史以來上市速度最快紀錄。

5月11日大陸證監會核發工業富聯IPO批文、5月24日股票承銷，發行價格為每股人民幣13.77元，本益比為17.09倍，預計募資271.2億元人民幣（約新台幣1270億元），扣除發行費用後，估募資淨額為人民幣267.16億元。5月25日公布中籤率、5月28日公布中籤號碼與繳款。

工業富聯5月27日也披露IPO戰略配售結果，20家戰略投資者的認購資金已於規定時間內全部匯至指定銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為5.908億股，約占發行總數量的30%。其中包含阿里巴巴、騰訊與百度，各獲配2178.6萬股，股票鎖定期3年。另外還有上海國投協力發展股權投資基金合夥企業、中央匯金，中國大陸國有企業結構調整基金、東方明珠等企業。

之前工業富聯公告指出，戰略配售選擇標準為具有良好市場聲譽和市場影響力，或大型國有企業或其下屬企業、國家級投資基金等，具較強資金實力或長期合作願景，且有意願長期持股。

而工業富聯招股意向書中也提到，主要客戶有Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。工業富聯去（2017）年合併營收達人民幣3545.43億元，年增30%，歸屬母公司業主淨利158.67億元，年增10.45%，全年每股基本純益0.95元。

 

關鍵字鴻海工業富聯fii陳永正
燃料棒運出要花80億　經長這樣說

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