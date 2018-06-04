廣編／告別油肌　冰河泥讓你迎接清爽夏日！

日本國民洗顏專家ROSETTE露姬婷，是日本知名口碑網站@COSME榜上有名的熱銷人氣品牌，ROSETTE露姬婷擁有超高人氣的秘訣在於用自然礦物結合植物萃取所生成的潔顏膏來清潔毛孔、保養肌膚，堅持『無色素、無礦物油』自然無瑕美肌。

夏日即將來臨，ROSETTE露姬婷今夏將於台灣指定通路康是美推出酷夏必備新品──冰河泥清爽控油潔顏乳，其中添加了『加拿大冰河泥』和『日本沖繩縣產泥漿』2種天然泥漿，可有效洗淨多餘皮脂和汙垢，是淨化控油的絕佳組合。

此外，更添加了『吉拉索蘆薈』與保濕潤澤的『可溶性蛋白多糖』，雙重保濕成分平衡肌膚水份，鎖住肌膚水份不流失。油水平衡，肌膚自然透亮。