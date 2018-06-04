廣編／告別油肌　冰河泥讓你迎接清爽夏日！

日本國民洗顏專家ROSETTE露姬婷，是日本知名口碑網站@COSME榜上有名的熱銷人氣品牌，ROSETTE露姬婷擁有超高人氣的秘訣在於用自然礦物結合植物萃取所生成的潔顏膏來清潔毛孔、保養肌膚，堅持『無色素、無礦物油』自然無瑕美肌。
夏日即將來臨，ROSETTE露姬婷今夏將於台灣指定通路康是美推出酷夏必備新品──冰河泥清爽控油潔顏乳，其中添加了『加拿大冰河泥』和『日本沖繩縣產泥漿』2種天然泥漿，可有效洗淨多餘皮脂和汙垢，是淨化控油的絕佳組合。
此外，更添加了『吉拉索蘆薈』與保濕潤澤的『可溶性蛋白多糖』，雙重保濕成分平衡肌膚水份，鎖住肌膚水份不流失。油水平衡，肌膚自然透亮。
皮膚科醫師表示「90%國人不會洗臉！」肌膚越洗越敏弱！想擁有好膚質最重要的是從根本清潔做起，潔淨的肌膚是擁有好膚質的第一步驟。針對不同肌膚困擾，就該給予最適當的解決對策！ROSETTE露姬婷礦物潔顏系列過去一共推出了四款潔顏乳，分別為針對毛孔問題的海泥毛孔潔淨洗顏乳、針對暗沉問題的摩洛哥泥清新明亮洗顔乳、針對肌膚老化鬆弛問題的白泥緊緻水潤洗顔乳以及針對痘痘問題所推出的大人專用抗痘洗顔乳。
酷夏在即，皮脂腺分泌越來越旺盛，針對有控油困擾的消費者，ROSETTE露姬婷於康是美隆重推出冰河泥清爽控油潔顏乳，雙重控油+保濕，就是要你每天好好洗臉，告別油肌，迎接清爽夏日！