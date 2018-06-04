川普顧問坦承貿易爭端恐對美經濟帶來風險

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普的首席經濟顧問今天坦承，華府和盟友間的貿易爭端恐危殆美國蓬勃發展的經濟，但駁斥各界對川普政府立場的抨擊是過度反應。

法新社報導，川普顧問柯德洛（Larry Kudlow）是在七大工業國（G7）昨天對美國祭出鋼鋁關稅表達不滿，呼籲華府改弦易轍後，發表上述看法。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）對於美國搬出國家安全作為施加關稅的理由特別憤慨，痛批「簡直是一大侮辱、令人難以接受」。

杜魯道接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「在我們的士兵一同在阿富汗山區作戰和陣亡，以及肩並肩合作下，這種說法無異是對他們的侮辱。」