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台灣第一香西港香　開館架棚請王熱鬧登場

保庇2018/06/04 09:19
台灣第一香西港香　開館架棚請王熱鬧登場（圖／保庇）
台灣第一香西港香　開館架棚請王熱鬧登場（圖／保庇）

眾所矚目的戊戍年「台灣第一香」，在2009年經行政院文建評定為國定民俗活動，為國家級重要的無形資產。今年在5月30日進行架棚、請王儀式，緊接著31日上午5點王轎起駕，前往鹿耳門天后宮恭請媽祖。今天我們再度請到台南老司機阿博，帶我們一起來認識台灣第一香－「西港香」吧！

「阿博帶路之台南好廟」帶著大家認識許多台南廟宇，今年適逢三年一科的戊戍年西港香，加上許多廟宇的重要香科，亦在今年舉辦，因此台南觀光旅遊局訂定2018年為台南香科年。這麼重要的慶典，當然要請前行政院政務委員高思博，帶領我們介紹西港香囉！

西港香自清道光三年（西元1823年）第十四科由慶安宮接辦，主要內容為「刈香遶境」和「王醮」。遶境香路從原本的十三鄉，擴大至現在的九十六鄉，涵蓋範圍為西港、七股、佳里、安定、安南等區域，而有台灣第一香的美名。

西港香百足真人蜈蚣陣由小朋友扮演歷史人物（圖／林書竹攝）
西港香百足真人蜈蚣陣由小朋友扮演歷史人物（圖／林書竹攝）

由海寮普陀寺八美圖、公塭仔萬安宮，溪埔寮安宮百足真人蜈蚣陣、劉厝聖帝宮紡車輪、大塭寮保安宮五虎平西陣等，合計三十多組文武陣，在5月30日開館（駕棚）。晚上六點準時起駕至王船地請王，所謂請王，就是要稟報千歲爺，今年香科的準備工作都做好了，並且確認千歲爺滿意大家所做的，應允三個聖杯才能夠進行後續遶境事宜。

前行政院政務委員高思博幫忙扛轎前往鹿耳門天后宮（圖／林書竹攝）
前行政院政務委員高思博幫忙扛轎前往鹿耳門天后宮（圖／林書竹攝）

西港慶安宮的媽祖，是由媽祖宮的鹿耳門天后宮分靈而來，按照往例，遶境前一日先至鹿耳門天后宮請媽祖。31日上午5點起駕前往鹿耳門天后宮，高思博為了再次體會古人辛苦以及對信仰的虔誠，自告奮勇擔任轎班人員，跟著千歲爺徒步前往鹿耳門。

行走過程中，高思博看見信仰將各個庄頭的人們凝聚起來，誠心誠意的為神明奉獻。天色微亮就齊聚於慶安宮前，連4、5歲的孩子都精神奕奕、不哭不鬧的一同參與，這種景象在現代實在是非常少見。倘若民間信仰消失這股凝聚力是否也會消失呢？而政府究竟能以什麼方式延續，而不成為阻力，或許是生為台灣一份子的我們，值得深思的課題。

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