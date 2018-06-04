台股帶量上攻11000點 電子光學點火

（中央社記者韋樞台北4日電）台股緩步升溫，1日指數站上短中期均線後，今天在國際情勢利多下，由電子、光學股點火，生技及傳產股助攻，帶量站上11000點。法人表示，市場偏多，個股輪動健康。

義大利達成協議合組聯合政府，加上美國就業數據強勁，激勵歐美股市走升；此外，南韓媒體報導，南韓總統文在寅將參與美國總統川普與北韓領導人金正恩的高峰會，三方將共同宣告韓戰結束，為東北亞和平情勢注入強心針。

台股今天在電子和光學等類股引領下大漲逾百點，帶量攻上11000點大關。蘋概三雄支撐電子股強勢，大立光創下自去年12月中以來的新高價4450元；台積電開高走高，最高229元，上漲2.23%；鴻海開高上漲1.62%，最高88元。