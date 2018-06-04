電容材料缺漲勢可期 智寶凱美鎖漲停

觀察電容品產業市況，業界人士指出，日系電容器與上游材料鋁箔廠商銷售策略改變，中國大陸鋁箔材料供不應求，去年10月開始出現漲價，去年11月和12月中國大陸鋁箔就明顯短缺。

法人指出，電容上游材料鋁箔材料持續短缺、成本上揚，今年初日系電容廠商率先漲價，加上中國大陸湖南艾華集團跟進漲價，預期其他鋁質電解電容廠商、包括台廠可能跟進這波漲勢。

智寶固態電容產品切入手機充電器應用，打進中國大陸前4大品牌手機應用，深化SMD貼片電容，將是未來發展重心。智寶深耕汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等鋁電解電容器解決方案。

凱美主要生產電解電容器以及馬達風扇產品，目前鋁質電解電容占比約70%，風扇占比約30%。

觀察全球電容市場，在鋁質電容產品，國際主要大廠包括佳美工（Nippon Chemi-Con）、尼吉康（Nichicon）、Rubycon、以及TDK-EPC等大廠。法人指出，其中日系大廠占全球鋁電解電容器市占率超過60%。

在鋁質電容產品，國際主要大廠包括Kemet、京瓷（Kyocera）旗下AVX等。（編輯：李信寬）1070604