NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈笑翻！他用台式英文和法國妹狂聊噁！帶女友住賓館　竟「鼠」從天降8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

電容材料缺漲勢可期 智寶凱美鎖漲停

中央社2018/06/04 10:45
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）電容鋁箔材料供不應求，電容漲勢可期。智寶盤中鎖住漲停55元，創5個月波段高。凱美盤中鎖住漲停81.9元，創歷史新高價。

法人指出，電容上游材料鋁箔材料持續短缺、成本上揚，今年初日系電容廠商率先漲價，加上中國大陸湖南艾華集團跟進漲價，預期其他鋁質電解電容廠商、包括台廠可能跟進這波漲勢。

觀察電容品產業市況，業界人士指出，日系電容器與上游材料鋁箔廠商銷售策略改變，中國大陸鋁箔材料供不應求，去年10月開始出現漲價，去年11月和12月中國大陸鋁箔就明顯短缺。

智寶固態電容產品切入手機充電器應用，打進中國大陸前4大品牌手機應用，深化SMD貼片電容，將是未來發展重心。智寶深耕汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等鋁電解電容器解決方案。

凱美主要生產電解電容器以及馬達風扇產品，目前鋁質電解電容占比約70%，風扇占比約30%。

觀察全球電容市場，在鋁質電容產品，國際主要大廠包括佳美工（Nippon Chemi-Con）、尼吉康（Nichicon）、Rubycon、以及TDK-EPC等大廠。法人指出，其中日系大廠占全球鋁電解電容器市占率超過60%。

在鋁質電容產品，國際主要大廠包括Kemet、京瓷（Kyocera）旗下AVX等。（編輯：李信寬）1070604

張忠謀退休 業者：沒有他就...美與北韓高峰會談 青瓦台：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan