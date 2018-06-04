張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

（中央社記者張建中新竹4日電）半導體教父張忠謀即將退休，偉詮電董事長林錫銘說，很慶幸台灣半導體產業的發展過程中有張忠謀，因為「沒有張忠謀就沒有台積電，也就沒有台灣半導體當前的國際地位」。

林錫銘說，偉詮電28年來，所有產品都交由台積電代工，雖然報價比較高，但是台積電在張忠謀領導下，紀律嚴明、品質可靠、交貨準時，讓客戶（偉詮電）非常安心，而這也正是台積電成功的地方。

台積電副董事長曾繁城與張忠謀共同創建台積電，是張忠謀稱許的「最佳戰友」，而在曾繁城眼中，張忠謀不斷地學習、精進是「值得敬佩的長官」。